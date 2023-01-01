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Как хоккеист Дмитрий Яшкин стал персоной нон грата в Чехии

Как хоккеист Дмитрий Яшкин стал персоной нон грата в Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
24 февраля
08:30
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Дмитрий Алексеевич Яшкин до сих пор был ярким примером успешных людей, чьи семьи приехали в Чехию из-за границы после бархатной революции, пустили корни, а их дети стали «новыми» чехами.

Как хоккеист Дмитрий Яшкин стал персоной нон грата в Чехии

Сегодня, в годовщину начала русской агрессии против Украины, 29-летний хоккеист Дмитрий Яшкин является персоной нон грата в Чехии.

Все началось в прошлом году, когда он перешел из НХЛ в российскую КХЛ. На этой неделе хоккеисты СКА записали видеообращение к празднику 23 февраля, адресованное российской армии. Присутствие в ролике чешского нападающего Дмитрия Яшкина вызвало бурную негативную реакцию в чешских соцсетях. Теперь форвард СКА Дмитрий Яшкин, поздравивший военных РФ, вряд ли сможет играть за сборную Чехии.

«Этот человек не может представлять нашу страну». Так президент Федерации хоккея Чехии Алоиз Гадамчик прореагировал на то, что чешский хоккеист российского происхождения, крайний нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин поздравил военнослужащих РФ с Днем защитника отечества. Кроме того, Яшкин вышел на лед в матче КХЛ с «Сочи» в милитари-форме.

«Если он решил сделать подобный шаг — это его дело. Чешский хоккей в этом не виноват. У него есть и российское гражданство, и он принимал решение сам», – подчеркнул Алоиз Гадамчик, отвечая на вопросы Sport.cz.

«Этика – больше, чем спорт, и мы должны ее сохранять. Мы поддерживаем демократию и хотим завершения войны в Украине. Мы едины с нашим правительством и не допустим, чтобы нас могли представлять игроки, играющие в КХЛ», — цитирует Алоиза Гадамчика «Чешское Радио».

23 февраля в России всегда было большим праздником — Днем защитника Отечества. Значимым он был уже во времена СССР. Тогда он назывался Днем Советской Армии и был связан с событиями Первой мировой войны. В этот день в 1918 году войска Красной Армии одержали первую победу под Псковом и Нарвой над войсками имперской Германии, и это событие считается рождением Красной Армии.

В том, что петербургский хоккейный клуб СКА теперь играет в «армейской» форме, нет ничего необычного. Клуб исторически связан с военными и каждый год в этот день играет в майках с военной символикой. Однако после агрессии против Украины полуминутное обращение игроков, посвященное российским вооруженным силам, в котором выступает и Яшкин, приобрело совершенно иной смысл.

Итак, Дмитрий Яшкин — успешный хоккейный нападающий. Он не только играл в чешской Экстралиге, затем в НХЛ и, наконец, сейчас в КХЛ, но и с 2011 по 2019 год выступал за юниорскую, а затем и взрослую сборную Чехии.

Его чешско-российская судьба определенно заслуживает внимания. Дмитрий родился в Омске в семье опытных хоккейных защитников. Его отец Алексей начинал во второй лиге Новосибирска, но уже в следующем сезоне перешел в «Химик», играл в высшей советской лиге. Воскресенск в то время процветал. В своем первом же сезоне Яшкин-старший и его команда заняли второе место, а в следующем - третье.

После пяти сезонов Алексей воспользовался возможностью и перешел в чешский «Всетин» (тогда еще выступавший во второй лиге). Вскоре он получил чешское гражданство, ему понравилась чешская среда, и он внес значительный вклад в золотые времена «Всетина», выиграв с командой лигу пять раз подряд.

После завершения карьеры игрока он шесть лет был спортивным менеджером «Всетина», а затем еще четыре года исполнительным директором ХК «Слован Братислава», когда словацкая команда выступала в КХЛ. В настоящее время он возглавляет команду младшей хоккейной лиги «Сокол» в своем родном городе.

Юный Дмитрий рос в смешанной чешско-русской среде. Его отец Алексей сказал о нем в 2010 году: «Он приехал в Чехию, когда ему было восемь месяцев. Я играл за "Всетин", моя жена и мальчики переехали сюда, ходили в школу, играли в хоккей. Дима, конечно, говорит по-чешски лучше, чем по-русски, он провел здесь всю свою жизнь». Родители говорили с ним и его братом Михаилом по-русски, а мальчики отвечали им по-чешски.

В 17 лет юноша получил чешское гражданство. Он подружился с Томашем Гертлом, который был его товарищем по команде в «Славии». Именно связи с чешскими хоккеистами и друзьями, по его словам, способствовали тому, что он не стал рассматривать возможность представлять Россию, а использовал шанс играть за сборную Чехии.

Но вскоре обстоятельства стали оттягивать Яшкина от Чехии. В 2011 году он стал играть в команде «Сент-Луис Блюз», а через год провел свой первый матч в НХЛ. Через некоторое время он уехал в российскую КХЛ.

Яшкин стал основным игроком московского «Динамо». Там он преуспел и провел фантастические два сезона. Это вызвало у него желание вновь попробовать силы в НХЛ, и он подписал контракт с «Аризоной». Он поехал туда с большими ожиданиями, но после 12 игр без забитых голов получил серьезную травму колена.

Сезон 2021/2022 закончился для него, и после долгого восстановления контракт с «Аризоной» был расторгнут. В июле 2022 года Яшкин подписал контракт с питерским СКА — командой, боссы которой не скрывают своих тесных связей с Путиным. К тому времени уже началось российское вторжение в Украину. Санкт-Петербург — мечта для россиянина, один из двух лучших клубов за пределами НХЛ. До сих пор там играли лишь несколько чехов.

Дмитрий Яшкин уже 11 лет не живет в Чехии. Сейчас почти вся его семья находится в России. Последний раз он играл в составе сборной Чехии четыре года назад. Будущее Яшкина в национальной сборной остается под вопросом. Поскольку после вторжения России в Украину форвард вернулся в КХЛ, по мнению президента Федерации хоккея Чехии Алоиза Гадамчика, его не следует приглашать для участия в матчах.

Источник: seznamzpravy.cz

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