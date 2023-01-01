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RunCzech обновила приложение. Еще больше новых возможностей для поддержки бегунов

RunCzech обновила приложение. Еще больше новых возможностей для поддержки бегунов

Партнер рубрики:
Алёна Кимлач
11 апреля
17:35
599
Забеги от RunCzech — одни из самых популярных в Чехии. Улучшение приложения поможет не только смотреть трансляции онлайн, но и поддерживать конкретного бегуна. Новая версия приложения стала доступна еще до пражского полумарафона.

RunCzech обновила приложение. Еще больше новых возможностей для поддержки бегунов

Слоты на марафоны и полумарафоны под руководством организации RunCzech — самые продаваемые в Чешской Республике. Неважно, идет ли речь о пражском марафоне или региональном полумарафоне — эти мероприятия имеют большой спрос не только у бегунов, но и у зрителей как на трассе, так и у телевизионных экранов. Поэтому RunCzech разработала приложение, которое перед стартом сезона набирает популярность. 

Раньше предложение предназначалось только для участников забегов, где они могли получить стартовое число и базовую информацию о своем старте. Но сейчас, после обновления, приложение становится более интересным для зрителей. 

Основным новшеством является интеграция платформы Pulse.TV, которая предлагает онлайн-трансляции всех забегов. Другая интересная опция — возможность отслеживать не только весь забег, но и путь конкретного бегуна. Таким образом, если кто-нибудь из вашей семьи, друзей или знакомых будет участвовать в забеге, у вас будет возможность отследить, в какой части дистанции он находится. Также приходят уведомления об объявлении результатов и об открытии регистрации на новый сезон. 

В приложении появилась такая особенность, как Battle of the Teams —  часть Пражского международного марафона, благодаря которой участники могут стать частью команды вместе с профессиональными атлетами. В будущем планируется включить в программу Mattoni FreeRun, который предлагает пятикилометровые трассы по всей Чешской Республике. 

Обновленные версии уже доступны для Android и IOS. Опробовать новые возможности приложения в действии можно будет 20 мая, смотря трансляцию забега в Карловых Варах.

 

Источник: «RunCzech má novou aplikaci. Láká na živé přenosy a sledování běžců», Dominik Vlasák

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