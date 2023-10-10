«Мгзавреби» в Праге 15 октября 2023

Futurum Music BarZborovská 82/7, Praha 5-Smíchov1275 кронФронтмен группы Гиги Дедаламазишвили, актер по образованию, начал писать песни в 2006 году. С этого и начался коллектив, сначала как трио.Со временем количество музыкантов значительно возросло и варьировалось от 12 до 20 участников в зависимости от концерта, однако уже к 2013 году состав укрепился в форме септета. Популярность пришла к Mgzavrebi после выхода фильма Давида Имедашвили «Город мечты», в котором звучал их саундтрек. На сегодняшний день группу можно назвать одной из самых популярных в Грузии.Музыкальный стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например пандури.Музыканты не стремятся каким-либо образом классифицировать стиль музыки, в котором играют.На концертах Mgzavrebi царит атмосфера танца и радости от качественного и самобытного стиля.Фото: КИЕВ, УКРАИНА - 23 июня 2012 г.: Грузинская группа Mgzavrebi на World Music Festival "Kraina Mriy"