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«Мгзавреби» в Праге 15 октября 2023

Анастасия Князева
11 октября 2023
19:00
209
15 октября пройдет первый концерт грузинской группы «Мгзавреби» (Mgzavrebi) в Праге.
Место проведения: Futurum Music Bar
Адрес: Zborovská 82/7, Praha 5-Smíchov
Стоимость: 1275 крон

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Фронтмен группы Гиги Дедаламазишвили, актер по образованию, начал писать песни в 2006 году. С этого и начался коллектив, сначала как трио.

Со временем количество музыкантов значительно возросло и варьировалось от 12 до 20 участников в зависимости от концерта, однако уже к 2013 году состав укрепился в форме септета. Популярность пришла к Mgzavrebi после выхода фильма Давида Имедашвили «Город мечты», в котором звучал их саундтрек. На сегодняшний день группу можно назвать одной из самых популярных в Грузии.

Музыкальный стиль группы — сочетание традиционного грузинского пения и современного звучания национальных инструментов, например пандури.

Музыканты не стремятся каким-либо образом классифицировать стиль музыки, в котором играют.

На концертах Mgzavrebi царит атмосфера танца и радости от качественного и самобытного стиля.
Фото: КИЕВ, УКРАИНА - 23 июня 2012 г.: Грузинская группа Mgzavrebi на World Music Festival "Kraina Mriy"

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культура Чехия Грузия

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