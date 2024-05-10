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Турнир по настольной игре «Билет на поезд» в Праге

Gastrobar1401
25 мая 2024
18:00
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Приглашаем вас принять участие в захватывающем турнире по настольной игре «Билет на поезд»!
С нами вы сможете погрузиться в мир железных дорог, стратегии и веселья, соревнуясь за звание «Кондуктор года»! Собирайте маршруты, стройте пути и докажите, что именно вы достойны победы!

Дата и время проведения турнира: 1 июня, суббота, 15:00. 
Адрес проведения: Michalska 970/20, Stare město, Praha 1 
Взнос за участие: 100 крон с каждого игрока

Призы: первые три места будут награждены миплонами и подарочными сертификатами в магазин настольных игр Meeple Store.

Для всех участников будет предоставлен приветственный напиток!

Регистрация  по ссылке: https://meeples.cafe/tournaments/ticket-to-ride

Ждем вас на игре!
Прага культура игры дети Выходные в Праге Прага на русском

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