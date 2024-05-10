Турнир по настольной игре «Билет на поезд» в Праге

С нами вы сможете погрузиться в мир железных дорог, стратегии и веселья, соревнуясь за звание «Кондуктор года»! Собирайте маршруты, стройте пути и докажите, что именно вы достойны победы!





Дата и время проведения турнира: 1 июня, суббота, 15:00.

Адрес проведения: Michalska 970/20, Stare město, Praha 1

Взнос за участие: 100 крон с каждого игрока





Призы: первые три места будут награждены миплонами и подарочными сертификатами в магазин настольных игр Meeple Store.





Для всех участников будет предоставлен приветственный напиток!









Ждем вас на игре!