Турнир по настольной игре «Билет на поезд» в Праге
25 мая 2024
18:00
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Приглашаем вас принять участие в захватывающем турнире по настольной игре «Билет на поезд»!
С нами вы сможете погрузиться в мир железных дорог, стратегии и веселья, соревнуясь за звание «Кондуктор года»! Собирайте маршруты, стройте пути и докажите, что именно вы достойны победы!
Дата и время проведения турнира: 1 июня, суббота, 15:00.
Адрес проведения: Michalska 970/20, Stare město, Praha 1
Взнос за участие: 100 крон с каждого игрока
Призы: первые три места будут награждены миплонами и подарочными сертификатами в магазин настольных игр Meeple Store.
Для всех участников будет предоставлен приветственный напиток!
Регистрация по ссылке: https://meeples.cafe/tournaments/ticket-to-ride
Ждем вас на игре!
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