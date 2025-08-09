Реалити-туризм: Чехия переживает бум туристов из Китая из-за известного телешоу



Седьмой сезон шоу транслируется на телеканале Hunan TV — втором по величине государственном канале в Китае. Съемки в Чехии прошли в 2024 году. В числе участников — актеры, певица и телеведущая. Успех огромный: предыдущие сезоны программы смотрели до 860 миллионов зрителей, и, как показывает практика, подобные телепроекты напрямую влияют на выбор направлений для поездок. Например, после одного из сезонов число онлайн-запросов о Саудовской Аравии выросло на 772%.







«Такой уровень медийного внимания чрезвычайно важен для чешского туризма», — отметил Франтишек Райсмюллер, глава агентства CzechTourism

Чешские власти надеются, что возвращение китайских туристов продолжится, особенно с учетом возобновления прямого авиасообщения с Китаем с июня 2024 года. Однако до показателей 2019 года (свыше 90 000 туристов за первый квартал) пока далеко.













Интерес к Чехии со стороны китайцев растет, несмотря на охлаждение в двусторонних отношениях. Весной 2025 года Прага обвинила Пекин в хакерских атаках на МИД, а также осудила позицию Китая по российской агрессии против Украины — официально нейтральную, но фактически склоняющуюся к поддержке Москвы.





Геймеры со всего мира посещают места, показанные в игре Kingdom Come: Deliverance, включая Кутну-Гору и





Это не первый случай, когда поп- культура влияет на туризм в Чехии. Южнокорейская дорама «Любовники в Праге» (2005 год) вызвала всплеск турпотока из Южной Кореи. Индийские туристы едут по следам Болливуда — после фильма «Когда Гарри встретил Сейджал», где главную роль исполнил Шахрукх Кхан, популярность Праги среди индийцев заметно выросла.Геймеры со всего мира посещают места, показанные в игре Kingdom Come: Deliverance, включая Кутну-Гору и замок Троски.

А в сентябре Чехию ждет новая волна интереса — 9 числа выходит книга «Тайна всех тайн» (The Secret of All Secrets) американского писателя Дэна Брауна. Место действия — Прага. Учитывая масштаб популярности его предыдущих работ («Код да Винчи», «Ангелы и демоны»), турпоток может снова вырасти.