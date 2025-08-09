Реалити-туризм: Чехия переживает бум туристов из Китая из-за известного телешоу
9 августа 2025
11:30
1025
Реалити-шоу китайского телевидения спровоцировало заметный рост потока туристов из КНР в Чехию. Популярная программа Divas Hit the Road (в дословном переводе — «Дивы отправляются в путь»), в которой местные знаменитости путешествуют по миру, в новом сезоне показала Прагу и Чески-Крумлов. Результат — почти 30 000 китайских туристов в Чехии только за первый квартал 2025 года, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Седьмой сезон шоу транслируется на телеканале Hunan TV — втором по величине государственном канале в Китае. Съемки в Чехии прошли в 2024 году. В числе участников — актеры, певица и телеведущая. Успех огромный: предыдущие сезоны программы смотрели до 860 миллионов зрителей, и, как показывает практика, подобные телепроекты напрямую влияют на выбор направлений для поездок. Например, после одного из сезонов число онлайн-запросов о Саудовской Аравии выросло на 772%.
«Такой уровень медийного внимания чрезвычайно важен для чешского туризма», — отметил Франтишек Райсмюллер, глава агентства CzechTourism.
Чешские власти надеются, что возвращение китайских туристов продолжится, особенно с учетом возобновления прямого авиасообщения с Китаем с июня 2024 года. Однако до показателей 2019 года (свыше 90 000 туристов за первый квартал) пока далеко.
Интерес к Чехии со стороны китайцев растет, несмотря на охлаждение в двусторонних отношениях. Весной 2025 года Прага обвинила Пекин в хакерских атаках на МИД, а также осудила позицию Китая по российской агрессии против Украины — официально нейтральную, но фактически склоняющуюся к поддержке Москвы.
Это не первый случай, когда поп-культура влияет на туризм в Чехии. Южнокорейская дорама «Любовники в Праге» (2005 год) вызвала всплеск турпотока из Южной Кореи. Индийские туристы едут по следам Болливуда — после фильма «Когда Гарри встретил Сейджал», где главную роль исполнил Шахрукх Кхан, популярность Праги среди индийцев заметно выросла.
Геймеры со всего мира посещают места, показанные в игре Kingdom Come: Deliverance, включая Кутну-Гору и замок Троски.
Геймеры со всего мира посещают места, показанные в игре Kingdom Come: Deliverance, включая Кутну-Гору и замок Троски.
А в сентябре Чехию ждет новая волна интереса — 9 числа выходит книга «Тайна всех тайн» (The Secret of All Secrets) американского писателя Дэна Брауна. Место действия — Прага. Учитывая масштаб популярности его предыдущих работ («Код да Винчи», «Ангелы и демоны»), турпоток может снова вырасти.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
8 АВГУСТА 2025
1388
21:00
7 АВГУСТА 2025
1372
18:00
5 АВГУСТА 2025
1640
11:00
3 АВГУСТА 2025
2529
18:00
26 ИЮЛЯ 2025
5270
21:00
22 ИЮЛЯ 2025
2097
19:30
21 ИЮЛЯ 2025
3980
18:00
12 ИЮЛЯ 2025
2952
19:30
10 ИЮЛЯ 2025
2250
19:30
9 ИЮЛЯ 2025
7763
15:45
7 ИЮЛЯ 2025
2314