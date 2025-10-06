В чешский прокат вышел фильм «Франц», посвящённый жизни писателя Франца Кафки

Режиссёр Агнешка Холланд создала калейдоскоп событий из фрагментов, снов, писем и сохранившихся рассказов. В результате получился чувственно насыщенный портрет человека, который никогда не прекращал искать себя и тем самым затронул нечто важное в каждом из нас.



Съёмки фильма проходили в Праге, в Старом городе, на Малой Стране и недалеко от Пражского града.