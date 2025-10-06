В чешский прокат вышел фильм «Франц», посвящённый жизни писателя Франца Кафки
6 октября 2025
11:30
519
В чешский прокат вышел фильм под названием «Франц», посвящённый жизни и творчеству писателя Франца Кафки. Это захватывающая история, не лишённая юмора, а также боли и внутреннего мира человека, который даже спустя сто лет после смерти остаётся зеркалом наших самых глубоких страхов и желаний.
Режиссёр Агнешка Холланд создала калейдоскоп событий из фрагментов, снов, писем и сохранившихся рассказов. В результате получился чувственно насыщенный портрет человека, который никогда не прекращал искать себя и тем самым затронул нечто важное в каждом из нас.
Съёмки фильма проходили в Праге, в Старом городе, на Малой Стране и недалеко от Пражского града.
