Ветчину Chodura изъяли с рынка — обнаружены опасные листерии

29 августа 2025

Государственная ветеринарная служба (Státní veterinární správa, SVS) распорядилась об изъятии с рынка ветчины производителя Beskydské uzeniny из Моравско-Силезского края. Речь о гриль-ветчине Chodura с пониженным содержанием соли с датой годности 15 сентября и номером партии 250818. Товар продавался в интернет-магазинах Rohlík и Košík и в сетях Makro, Tesco, Globus, Hruška и Tempo.