ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЕДА

Ветчину Chodura изъяли с рынка — обнаружены опасные листерии

Новости и статьи
29 августа 2025
15:00
Государственная ветеринарная служба (Státní veterinární správa, SVS) распорядилась об изъятии с рынка ветчины производителя Beskydské uzeniny из Моравско-Силезского края. Речь о гриль-ветчине Chodura с пониженным содержанием соли с датой годности 15 сентября и номером партии 250818. Товар продавался в интернет-магазинах Rohlík и Košík и в сетях Makro, Tesco, Globus, Hruška и Tempo.
На складе изъяли 15,5 кг продукции; более 190 кг уже было распределено и направлено получателям по всей Чехии. SVS просит потребителей, купивших этот продукт, не употреблять его и вернуть в место покупки.

Производитель обязан утилизировать изъятую партию за свой счет, провести внеплановую санобработку производства и представить отрицательные результаты тестов мазков и образцов. Только после этого, по данным SVS, ему разрешат возобновить производство.

Listeria monocytogenes может попасть в организм через неправильно обработанные или хранимые продукты. Для здоровых людей при незначительном количестве бактерий риск невысок, но осложнения возможны у пожилых, беременных, детей и лиц с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет примерно 2–3 недели; при появлении симптомов следует обратиться к врачу.


Симптомы листериоза включают лихорадку, головные боли, вялость, тошноту, рвоту и водянистый некровянистый стул. Системная форма болезни может привести к летальному исходу. При неонатальном листериозе возможны преждевременные роды, самопроизвольный выкидыш, рождение мертвого ребенка или инфекция новорожденного.
продукты еда
