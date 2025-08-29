Ветчину Chodura изъяли с рынка — обнаружены опасные листерии
29 августа 2025
15:00
238
Государственная ветеринарная служба (Státní veterinární správa, SVS) распорядилась об изъятии с рынка ветчины производителя Beskydské uzeniny из Моравско-Силезского края. Речь о гриль-ветчине Chodura с пониженным содержанием соли с датой годности 15 сентября и номером партии 250818. Товар продавался в интернет-магазинах Rohlík и Košík и в сетях Makro, Tesco, Globus, Hruška и Tempo.
На складе изъяли 15,5 кг продукции; более 190 кг уже было распределено и направлено получателям по всей Чехии. SVS просит потребителей, купивших этот продукт, не употреблять его и вернуть в место покупки.
Производитель обязан утилизировать изъятую партию за свой счет, провести внеплановую санобработку производства и представить отрицательные результаты тестов мазков и образцов. Только после этого, по данным SVS, ему разрешат возобновить производство.
Listeria monocytogenes может попасть в организм через неправильно обработанные или хранимые продукты. Для здоровых людей при незначительном количестве бактерий риск невысок, но осложнения возможны у пожилых, беременных, детей и лиц с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет примерно 2–3 недели; при появлении симптомов следует обратиться к врачу.
Симптомы листериоза включают лихорадку, головные боли, вялость, тошноту, рвоту и водянистый некровянистый стул. Системная форма болезни может привести к летальному исходу. При неонатальном листериозе возможны преждевременные роды, самопроизвольный выкидыш, рождение мертвого ребенка или инфекция новорожденного.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
28 АВГУСТА 2025
4853
15:00
27 АВГУСТА 2025
1398
15:00
26 АВГУСТА 2025
2071
18:00
25 АВГУСТА 2025
1709
21:00
22 АВГУСТА 2025
1935
19:30
22 АВГУСТА 2025
2385
09:30
20 АВГУСТА 2025
2871
08:30
20 АВГУСТА 2025
2133
19:30
19 АВГУСТА 2025
2040
18:00
19 АВГУСТА 2025
2127
13:30
17 АВГУСТА 2025
1918
18:00
15 АВГУСТА 2025
1958
12:00
15 АВГУСТА 2025
1727
18:00
12 АВГУСТА 2025
1523
11:30
9 АВГУСТА 2025
10570