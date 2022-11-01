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Приложение Tečka переименуют. За его обновление Чехия выложит 50 миллионов

Приложение Tečka переименуют. За его обновление Чехия выложит 50 миллионов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
09 января
16:17
52
Минздрав переименовывает мобильное приложение Tečka в EZ karta. Уже в этом году оно может начать функционировать как электронная карта вакцинации или инструмент коммуникации, как заявил старший директор отдела информационных и коммуникационных технологий министерства Милан Блага. Власти объявили публичный тендер на 50 миллионов крон на обслуживание и дальнейшее развитие приложения.

Приложение Tečka переименуют. За его обновление Чехия выложит 50 миллионов

«Цель тендерной процедуры — продлить работу Tečka на следующий период и обеспечить, в дополнение к ковидной повестке,  дальнейшее развитие в более общее приложение, которое послужит диджитализации системы здравоохранения», — сказал Блага. 

Министерство также готовит новые функции для приложения.

«Можно предположить, что помимо системных изменений, необходимых для дальнейшего развития, мы предложим гражданам услугу карты прививок и сервис обмена сообщениями, с помощью которых пользователь приложения мог бы получать актуальную информацию от ведомства», — добавил Блага.

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) заявил в декабре прошлого года, что новые функции также потребуют изменения законодательства. Врачи уже в настоящее время должны регистрировать прививки своих пациентов, — и не только против covid-19, — в электронном виде. Приложение сможет отображать эти данные и, например, предупреждать о дате ревакцинации.
 

Источник: novinky.cz

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