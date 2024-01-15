ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Кампания «Сухой февраль» призвана мотивировать жителей Чехии к здоровому образу жизни

Новости 420on
16 января 2024
09:00
416
В этом году кампания «Сухой февраль» (Suchej únor) призвана мотивировать участников не только не употреблять алкоголь в течение месяца, но и вести более здоровый образ жизни. Кампания планирует охватить более миллиона человек, в то время как в прошлом году в ней приняли участие около 14% населения Чехии. Тем, кто окажет финансовую поддержку, будут предложены онлайн-занятия, ежемесячное членство в приложении для похудения или бесплатные поездки на велосипедах общего пользования.
«Вся идея заключается в том, чтобы донести до людей, что алкоголь — это опасное вещество, вызывающее зависимость. Что алкоголь разрушает человеческий организм и вызывает множество заболеваний, влияет на развитие рака», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).
 
В прошлом году к кампании присоединилось около 900 000 человек. «Нам удалось заставить тысячи людей проверить свои отношения с алкоголем», — сказал Йозеф Петр, эксперт-поручитель. По его словам, более половины людей продолжают пить меньше через несколько месяцев после окончания безалкогольного февраля.
 
По данным Чешского статистического управления, в 2021 году потребление алкоголя на душу населения в Чехии составило 7,1 литра 40-процентного спирта и 20,8 литра вина, что немного больше, чем в прошлом году. Потребление пива на душу населения в прошлом году составило 135,4 литра, что на 4,5 литра меньше, чем в 2020 году. По данным Министерства здравоохранения, 1,5 миллиона человек в Чешской Республике подвержены рискованному потреблению алкоголя. Медицинские, социальные и экономические последствия обходятся в 56 миллиардов крон в год.
алкоголь алкоголизм здоровье Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
16 ЯНВАРЯ 2024
84
ТЕХНОЛОГИИ
ЦЕНА НА ГАЗ В ЕВРОПЕ РЕКОРДНО СНИЗИЛАСЬ — В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Оптовая цена на газ на европейском рынке вчера значительно снизилась. В течение дня она опустилась ниже 30 евро...
17:00
15 ЯНВАРЯ 2024
992
ЕДА
ОБЫЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В СУПЕРМАРКЕТЕ, КОТОРЫЕ ВОТ-ВОТ СТАНУТ РОСКОШЬЮ ИЗ-ЗА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В прошлом изменение климата уже рассматривалось как угроза для выращивания кофе и сырья для производства пива....
15:00
15 ЯНВАРЯ 2024
704
ТЕХНОЛОГИИ
СДВИГ В МЫШЛЕНИИ ЛЮДЕЙ: ПОЧЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ В СОЦСЕТЯХ ТЕПЕРЬ ВЕДУТ СЕБЯ ИНАЧЕ
Поведение людей в социальных сетях изменилось после пандемии ковида. Все больше людей избегают новостного контента, а...
11:00
15 ЯНВАРЯ 2024
1821
ЗДОРОВЬЕ
КАЖДЫЙ СОТЫЙ ЧЕХ УПОТРЕБЛЯЕТ ПИВО НА ЗАВТРАК
Чехи убеждены, что они питаются здоровой пищей, но на самом деле это не так. По данным международного исследования...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
15:00
Цена на газ в Европе рекордно снизилась — в чем причина?
14:00
Анализ изменений и перспективы развития ипотечного кредитования в Чехии на 2024 год
13:00
С 1 января владельцев недвижимости в Чехии могут штрафовать за отсутствие проектной документации на строительство
12:00
Комментарий: чехи отворачиваются от политики с рекордной скоростью. Это может быть опасно
11:11
Из-за мороза люди скупают много зимней одежды — даже куртки для собак
10:00
Эксперт: Санкции вредят России, но мало
07:30
Полиция расследует угрозы в адрес чешского актера из-за сбора средств в помощь Украине
23:00
Ипотека станет дешевле. Банки в Чехии ожидают притока клиентов
22:00
Результаты аудита потраченных на поддержку жилья миллиардов не впечатлили
21:00
Что происходит на чешском рынке подержанных авто? Раскрыт ТОП популярных марок