ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM
Кампания «Сухой февраль» призвана мотивировать жителей Чехии к здоровому образу жизни
16 января 2024
09:00
416
В этом году кампания «Сухой февраль» (Suchej únor) призвана мотивировать участников не только не употреблять алкоголь в течение месяца, но и вести более здоровый образ жизни. Кампания планирует охватить более миллиона человек, в то время как в прошлом году в ней приняли участие около 14% населения Чехии. Тем, кто окажет финансовую поддержку, будут предложены онлайн-занятия, ежемесячное членство в приложении для похудения или бесплатные поездки на велосипедах общего пользования.
«Вся идея заключается в том, чтобы донести до людей, что алкоголь — это опасное вещество, вызывающее зависимость. Что алкоголь разрушает человеческий организм и вызывает множество заболеваний, влияет на развитие рака», — сказал министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09).
В прошлом году к кампании присоединилось около 900 000 человек. «Нам удалось заставить тысячи людей проверить свои отношения с алкоголем», — сказал Йозеф Петр, эксперт-поручитель. По его словам, более половины людей продолжают пить меньше через несколько месяцев после окончания безалкогольного февраля.
По данным Чешского статистического управления, в 2021 году потребление алкоголя на душу населения в Чехии составило 7,1 литра 40-процентного спирта и 20,8 литра вина, что немного больше, чем в прошлом году. Потребление пива на душу населения в прошлом году составило 135,4 литра, что на 4,5 литра меньше, чем в 2020 году. По данным Министерства здравоохранения, 1,5 миллиона человек в Чешской Республике подвержены рискованному потреблению алкоголя. Медицинские, социальные и экономические последствия обходятся в 56 миллиардов крон в год.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
16 ЯНВАРЯ 2024
84
Оптовая цена на газ на европейском рынке вчера значительно снизилась. В течение дня она опустилась ниже 30 евро...
17:00
15 ЯНВАРЯ 2024
992
В прошлом изменение климата уже рассматривалось как угроза для выращивания кофе и сырья для производства пива....
15:00
15 ЯНВАРЯ 2024
704
Поведение людей в социальных сетях изменилось после пандемии ковида. Все больше людей избегают новостного контента, а...
11:00
15 ЯНВАРЯ 2024
1821
Чехи убеждены, что они питаются здоровой пищей, но на самом деле это не так. По данным международного исследования...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
13:00
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM