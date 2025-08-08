Чехия фиксирует рекордное за десятилетие число заражений от укусов клещей
В Чехии зафиксирован наивысший за последние десять лет уровень заражения клещевыми инфекциями. По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), с начала 2025 года зарегистрировано 372 случая клещевого энцефалита и 3057 случаев болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Это существенно больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда за весь 2024 год врачи выявили 4031 случай боррелиоза и 670 — энцефалита.
Сейчас активность клещей оценивается на четвёртом уровне из пяти возможных. Их численность особенно высока весной — с марта по июнь, пик приходится на май. Второй всплеск активности наблюдается осенью и длится до первых заморозков.
Против клещевого энцефалита в Чехии существует вакцина. Граждане старше 50 лет могут привиться бесплатно. Болезнь Лайма, в отличие от энцефалита, лечится антибиотиками. Кроме этих двух инфекций, клещи в Чехии могут переносить туляремию, анаплазмоз, бабезиоз и риккетсиоз. В других странах список возможных заболеваний ещё шире.
