Чехия фиксирует рекордное за десятилетие число заражений от укусов клещей

В Чехии зафиксирован наивысший за последние десять лет уровень заражения клещевыми инфекциями. По данным Государственного института здравоохранения (SZÚ), с начала 2025 года зарегистрировано 372 случая клещевого энцефалита и 3057 случаев болезни Лайма (клещевого боррелиоза). Это существенно больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда за весь 2024 год врачи выявили 4031 случай боррелиоза и 670 — энцефалита.