В Чехии появился этический кодекс для врачей-инфлюенсеров

12 августа 2025

Чешская медицинская палата (ČLK) представила новый этический кодекс для врачей, которые ведут активность в социальных сетях. Документ не имеет обязательной силы, но призван задать рамки и помочь пользователям отличать достоверную медицинскую информацию от сомнительной.