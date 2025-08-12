ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

В Чехии появился этический кодекс для врачей-инфлюенсеров

12 августа 2025
18:00
370
Чешская медицинская палата (ČLK) представила новый этический кодекс для врачей, которые ведут активность в социальных сетях. Документ не имеет обязательной силы, но призван задать рамки и помочь пользователям отличать достоверную медицинскую информацию от сомнительной.
Что запрещено
Согласно кодексу, врачам не рекомендуется: 
  • рекламировать непроверенные методы лечения и назначать диагнозы дистанционно;
  • продвигать свою клинику или конкретные коммерческие услуги;
  • публиковать личные данные и фотографии пациентов без их согласия;
  • делать рекламу рецептурных лекарств.

Врачи должны распространять только научно подтверждённые сведения, не передавать недостоверную информацию и исправлять ошибки в старых публикациях.  Кодекс рассчитан на добросовестность врачей: юридических механизмов принудительного соблюдения у палаты нет.

Почему это понадобилось
В Чехии работает около 45 000 врачей, часть из которых ведёт блоги или страницы в соцсетях. Некоторые сотрудничают с компаниями, продающими БАДы, медтехнику или другие товары. Палата опасается, что это может влиять на рекомендации подписчикам.

Случаи нарушения этики уже вызывали общественное возмущение. Так, акушер-гинеколог Антонин Паржижек опубликовал фото пациенток без их согласия, пытаясь привлечь внимание к проблеме ожирения при беременности.

Мнение врачей-блогеров
Терапевт и депутат пражского горсовета Томаш Каштoвский, у которого более 110 000 подписчиков в Instagram, поддержал кодекс. По его словам, он заранее информирует аудиторию о коммерческом сотрудничестве и продолжает публиковать собственный медицинский контент.

Как проверить врача
ČLK ведёт публичный реестр, где можно подтвердить квалификацию и специализацию врача. В Чехии оказывать медицинские услуги могут только члены палаты. Если имени нет в реестре, это не лицензированный специалист.
здоровье врачи Чехия социальные сети
