В аптеках Чехии начнут вакцинировать от гриппа по выходным
15 августа 2025
12:00
440
После успеха вакцинации от COVID-19 в торговых центрах люди смогут пройти вакцинацию от гриппа в некоторых аптеках в торговых центрах. В октябре вакцинация в аптеках будет впервые протестирована в трех крупнейших городах, запись на вакцинацию начнется в сентябре. Как это будет работать и для каких возрастных групп это не подходит, рассказала Novinky фармацевт Ивана Ланова. Проект также поддержало Министерство здравоохранения.
Куда смогут прийти желающие? И с какого момента?
Вакцинация от гриппа будет проходить в октябре в выбранных аптеках Benu в торговых центрах трех городов: Праге, Брно и Остраве. Вакцинация будет проводиться по выходным с 10 до 18 часов.
Однако уже с 1 сентября можно будет записаться на веб-сайте, где будет запущена система бронирования, через которую пациенты смогут выбрать конкретный день и время. Мы предпочитаем этот способ записи, но если кто-то придет без записи и это будет возможно по причине наличия мест, мы, конечно, также сделаем прививку. Пациенты смогут записываться до тех пор, пока будут свободные места.
Будет ли ограничена вместимость?
После вакцинации пациент должен всегда оставаться на месте примерно 15 минут на случай появления побочных реакций. Однако при вакцинации от гриппа они очень редки. По этой причине мы сможем принять только четырех пациентов в час. Мы предполагаем, что в ходе пилотного проекта мы сможем вакцинировать от 700 до 1 000 пациентов.
Может ли прийти любой желающий? И будет ли он платить за вакцинацию?
Вакцинация от гриппа предназначена только для взрослых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, и они оплачивают ее сами. Они заплатят за это у врача столько же, сколько заплатят в аптеке. Для пожилых людей эта программа не предназначена, им вакцинация оплачивается медицинской страховой компанией.
К чему нужно подготовиться людям по прибытии на место?
Фармацевт сначала заполняет с пациентом информированное согласие и проводит его в консультационную (вакцинационную) комнату. Врач собирает анамнез и выписывает пациенту рецепт на вакцину против гриппа. Пациент забирает ее в аптеке, при выдаче оплачивает ее последующее введение и возвращается в прививочную комнату, где врач вводит ему вакцину. Затем привитый пациент еще некоторое время остается в консультационной комнате.
Что вы от этого ожидаете?
Основная цель — способствовать повышению уровня вакцинации против гриппа. Чешская Республика немного отстает от мировых тенденций. Вакцинация в аптеках осуществляется во многих странах, включая Португалию, Ирландию, Швейцарию и другие. Там ее может проводить сам фармацевт, а в некоторых странах он может даже выписать вакцину. В Чехии это не разрешено законодательством.
Пилотным проектом мы хотим показать, что многие пациенты выбирают аптеку в качестве первого места, куда они обращаются со своими проблемами со здоровьем, а те, кто очень занят и не имеет времени ходить к врачу, что, конечно, плохо, но так бывает, могут прийти сюда. Поэтому мы будем проводить вакцинацию в нерабочие дни. Цель состоит в том, чтобы предложить вакцинацию тем, кто не может попасть к своему врачу, и показать, что вакцинация в аптеке возможна и что она востребована. Это может стать шагом к изменению законодательства.
Значит, вакцину пока не будут вводить фармацевты, а приглашенный врач общей практики?
Именно так. Всегда будет присутствовать врач общей практики, который будет проводить вакцинацию. Фармацевт заполнит с пациентом информированное согласие, проводит пациента в консультационную комнату и выдает вакцину по рецепту.
Вакцинация от гриппа будет проходить в октябре в выбранных аптеках Benu в торговых центрах трех городов: Праге, Брно и Остраве. Вакцинация будет проводиться по выходным с 10 до 18 часов.
Однако уже с 1 сентября можно будет записаться на веб-сайте, где будет запущена система бронирования, через которую пациенты смогут выбрать конкретный день и время. Мы предпочитаем этот способ записи, но если кто-то придет без записи и это будет возможно по причине наличия мест, мы, конечно, также сделаем прививку. Пациенты смогут записываться до тех пор, пока будут свободные места.
Будет ли ограничена вместимость?
После вакцинации пациент должен всегда оставаться на месте примерно 15 минут на случай появления побочных реакций. Однако при вакцинации от гриппа они очень редки. По этой причине мы сможем принять только четырех пациентов в час. Мы предполагаем, что в ходе пилотного проекта мы сможем вакцинировать от 700 до 1 000 пациентов.
Может ли прийти любой желающий? И будет ли он платить за вакцинацию?
Вакцинация от гриппа предназначена только для взрослых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, и они оплачивают ее сами. Они заплатят за это у врача столько же, сколько заплатят в аптеке. Для пожилых людей эта программа не предназначена, им вакцинация оплачивается медицинской страховой компанией.
К чему нужно подготовиться людям по прибытии на место?
Фармацевт сначала заполняет с пациентом информированное согласие и проводит его в консультационную (вакцинационную) комнату. Врач собирает анамнез и выписывает пациенту рецепт на вакцину против гриппа. Пациент забирает ее в аптеке, при выдаче оплачивает ее последующее введение и возвращается в прививочную комнату, где врач вводит ему вакцину. Затем привитый пациент еще некоторое время остается в консультационной комнате.
Что вы от этого ожидаете?
Основная цель — способствовать повышению уровня вакцинации против гриппа. Чешская Республика немного отстает от мировых тенденций. Вакцинация в аптеках осуществляется во многих странах, включая Португалию, Ирландию, Швейцарию и другие. Там ее может проводить сам фармацевт, а в некоторых странах он может даже выписать вакцину. В Чехии это не разрешено законодательством.
Пилотным проектом мы хотим показать, что многие пациенты выбирают аптеку в качестве первого места, куда они обращаются со своими проблемами со здоровьем, а те, кто очень занят и не имеет времени ходить к врачу, что, конечно, плохо, но так бывает, могут прийти сюда. Поэтому мы будем проводить вакцинацию в нерабочие дни. Цель состоит в том, чтобы предложить вакцинацию тем, кто не может попасть к своему врачу, и показать, что вакцинация в аптеке возможна и что она востребована. Это может стать шагом к изменению законодательства.
Значит, вакцину пока не будут вводить фармацевты, а приглашенный врач общей практики?
Именно так. Всегда будет присутствовать врач общей практики, который будет проводить вакцинацию. Фармацевт заполнит с пациентом информированное согласие, проводит пациента в консультационную комнату и выдает вакцину по рецепту.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
12 АВГУСТА 2025
1183
11:30
9 АВГУСТА 2025
10270
19:30
8 АВГУСТА 2025
2367
21:00
7 АВГУСТА 2025
1837
18:00
5 АВГУСТА 2025
1921
11:00
3 АВГУСТА 2025
2738
18:00
26 ИЮЛЯ 2025
5459
21:00
22 ИЮЛЯ 2025
2283
19:30
21 ИЮЛЯ 2025
4166
18:00
12 ИЮЛЯ 2025
3175
19:30
10 ИЮЛЯ 2025
2406
19:30
9 ИЮЛЯ 2025
7935