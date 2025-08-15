В аптеках Чехии начнут вакцинировать от гриппа по выходным

После успеха вакцинации от COVID-19 в торговых центрах люди смогут пройти вакцинацию от гриппа в некоторых аптеках в торговых центрах. В октябре вакцинация в аптеках будет впервые протестирована в трех крупнейших городах, запись на вакцинацию начнется в сентябре. Как это будет работать и для каких возрастных групп это не подходит, рассказала Novinky фармацевт Ивана Ланова. Проект также поддержало Министерство здравоохранения.