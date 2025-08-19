ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

В Чехии запустили напоминания о профилактических осмотрах в приложении EZ Karta

19 августа 2025
18:00
С 16 августа пользователи мобильного приложения EZ Karta могут видеть данные о профилактических осмотрах и скрининговых обследованиях. С сентября приложение начнёт автоматически напоминать, когда пациент имеет право на бесплатное обследование у врача. Минздрав Чехии рассчитывает, что нововведение повысит интерес граждан к профилактике.
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) подчеркнул: «Человек должен думать о профилактике и проходить скрининги именно тогда, когда он здоров». 

Что изменилось в приложении 
После последнего обновления в EZ Karta появилась вкладка Моё здоровье. Там отражаются данные о пройденных профилактических осмотрах и доступных скрининговых программах. С сентября приложение будет подсказывать, когда наступает право на обследование, и напоминать об этом пользователю. 

В приложении можно найти информацию о сетях специализированных центров, правила участия и контакты для записи. Речь идёт о скринингах рака груди, простаты и — с 2024 года — аневризмы брюшной аорты. 

История и планы развития 
EZ Karta пришла на смену ковид-приложению Tečka и сейчас используется примерно 4 млн человек. С 2023 года она функционирует как электронный прививочный паспорт и позволяет добавлять данные о членах семьи. 

До конца 2025 года EZ Karta должна быть интегрирована с системой электронных рецептов. В перспективе появятся: 
  • карта медицинских учреждений с указанием свободных мест,
  • возможность обмена медицинской документацией,
  • электронные направления (eŽádanka).

Валек пояснил, что это позволит унифицировать систему, сократить сроки ожидания и задать минимальные стандарты для заполнения направлений. При этом бумажные направления останутся обязательными.
 
Промежуточные результаты профилактики
По данным ÚZIS, в 2024 году охват основных скринингов вырос на несколько процентов. На профилактические осмотры у терапевтов в 2023 году пришло 62% населения (годом ранее — менее 60%).

Особенно успешным оказался новый скрининг на рак простаты: его прошли 150 000 мужчин, у 892 заболевание было выявлено на ранней стадии.
здоровье технологии
