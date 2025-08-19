В Чехии запустили напоминания о профилактических осмотрах в приложении EZ Karta

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) подчеркнул: «Человек должен думать о профилактике и проходить скрининги именно тогда, когда он здоров».





Что изменилось в приложении





После последнего обновления в EZ Karta появилась вкладка Моё здоровье . Там отражаются данные о пройденных профилактических осмотрах и доступных скрининговых программах. С сентября приложение будет подсказывать, когда наступает право на обследование, и напоминать об этом пользователю.

В приложении можно найти информацию о сетях специализированных центров, правила участия и контакты для записи. Речь идёт о скринингах рака груди, простаты и — с 2024 года — аневризмы брюшной аорты.





История и планы развития

EZ Karta пришла на смену ковид-приложению Tečka и сейчас используется примерно 4 млн человек. С 2023 года она функционирует как электронный прививочный паспорт и позволяет добавлять данные о членах семьи.





До конца 2025 года EZ Karta должна быть интегрирована с системой электронных рецептов. В перспективе появятся:

карта медицинских учреждений с указанием свободных мест,

возможность обмена медицинской документацией,

электронные направления (eŽádanka).