Опасные комары на юге Европы. Чехи возвращаются из отпуска с тропической лихорадкой

20 августа 2025
Все больше чехов по возвращении из отпускных курортов страдают от лихорадки, вызванной укусами комаров. В этом году от денге уже прошли лечение более семидесяти путешественников, также увеличилось число зараженных вирусной лихорадкой чикунгунья и малярией. При этом им не нужно было далеко ехать: тропические комары размножаются в Италии и Франции. Министерство здравоохранения призывает отдыхающих использовать репелленты.
«В настоящее время в Чешской Республике риск заражения отсутствует. Однако это вопрос времени, когда ситуация изменится и лихорадка денге или чикунгунья станут такой же проблемой, как сейчас во Франции и Италии», — сказал Novinky директор департамента охраны здоровья населения и заместитель главного гигиениста Матяш Фошум.

К концу июля этого года денге был подтвержден у 70 человек, таким образом, рост числа случаев продолжается второй год подряд. Малярией заболели 28 человек, то есть на пять больше, чем в прошлом году, а лихорадкой чикунгунья — восемь, при том что в прошлом году до конца июля был зарегистрирован только один такой случай.

В связи с заражением в Чехии пока никто не умер.

До сих пор чехи заносили эти болезни в основном после длительных поездок в Юго-Восточную Азию, прежде всего в Таиланд или Вьетнам, а также в Южную Америку. Однако в этом году значительно возросла вероятность того, что туристы могут заразиться этими болезнями и в Средиземноморье.

На юге Франции, на Корсике, в Португалии и в итальянских регионах Эмилия-Романья и Лацио обосновались тропические виды комаров рода Culex и Aedes, в первую очередь тигровый комар. Этот вид, родом из Азии, переносит денге и лихорадку чикунгунья.

«Франция имеет свои заморские территории, в частности Реюньон, где наблюдается большое перемещение населения, и комары Aedes очень активны. Жители Реюньона либо заражаются там, и симптомы появляются у них уже во Франции, либо привозят комаров с собой», — пояснил Фошум.

Италия сообщает о почти двух десятках смертей от лихорадки Западного Нила, в основном среди пожилых людей.

В Чехии в этом году пока зарегистрирован один зараженный.

«Очаги этого заболевания часто находятся на важных миграционных путях птиц, и заразиться им можно в редких случаях даже в Чешской Республике. Человек заражается при укусе инфицированных комаров», — пояснил эпидемиолог Государственного института здравоохранения Ян Кинчл.
