Опасные комары на юге Европы. Чехи возвращаются из отпуска с тропической лихорадкой

20 августа 2025

Все больше чехов по возвращении из отпускных курортов страдают от лихорадки, вызванной укусами комаров. В этом году от денге уже прошли лечение более семидесяти путешественников, также увеличилось число зараженных вирусной лихорадкой чикунгунья и малярией. При этом им не нужно было далеко ехать: тропические комары размножаются в Италии и Франции. Министерство здравоохранения призывает отдыхающих использовать репелленты.