Чешские школьницы получат бесплатные прокладки, но налог на них остается высоким среди стран Европы
22 августа 2025
19:30
605
С января 2026 года все школы в Чехии обязаны будут обеспечивать менструальные средства в женских туалетах. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Властимил Валенек (TOP 09), сообщается ЧТК. Изменения коснутся санитарных требований для школ.
По словам Ирэны Гуловой из организации Sola pomáhá, расходы на обеспечение одной школы составят примерно 10 000 крон в год.
«Менструация — это естественная часть жизни, а не выбор, и ни одна ученица не должна из-за нее уходить домой, выкручиваться из ситуации с туалетной бумагой или стесняться попросить о помощи», — подчеркнул Валенек.
Менструальные средства должны быть доступны во всех туалетах для девочек старше девяти лет. Такая возрастная граница выбрана, чтобы школы не могли исключить туалеты для младших классов начальной школы. «Чаще всего первая менструация наступает в возрасте 11–12 лет», — добавил министр.
Согласно обновленному в прошлом году постановлению, туалеты должны быть оснащены средствами для гигиенического мытья и сушки рук, а также туалетной бумагой.
Эксперты отмечают, что бесплатные прокладки нужны не только девочкам из социально неблагополучных семей, но и тем, у кого менструация начинается неожиданно.
Европейский парламент в резолюции января 2019 года по равенству женщин и мужчин и налоговой политике заявил, что менструальная бедность в ЕС остается нерешенной проблемой, и, по оценкам, каждая десятая девушка не может позволить себе гигиенические средства.
Чехия с налогом на добавленную стоимость (DPH) в 21% входит в число стран с самым высоким налогообложением менструальных средств. По данным пятничного семинара, ежегодно с этого налога собирается 150–300 миллионов крон. Для сравнения, более высокий DPH установлен в Венгрии (27%), а ниже — в Словакии (9,5%) и Германии (7%). В Великобритании и Ирландии, где прокладки также бесплатны в школах, DPH отсутствует.
