ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Чешские школьницы получат бесплатные прокладки, но налог на них остается высоким среди стран Европы

Новости и статьи
22 августа 2025
19:30
605
С января 2026 года все школы в Чехии обязаны будут обеспечивать менструальные средства в женских туалетах. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Властимил Валенек (TOP 09), сообщается ЧТК. Изменения коснутся санитарных требований для школ.
По словам Ирэны Гуловой из организации Sola pomáhá, расходы на обеспечение одной школы составят примерно 10 000 крон в год. 

«Менструация — это естественная часть жизни, а не выбор, и ни одна ученица не должна из-за нее уходить домой, выкручиваться из ситуации с туалетной бумагой или стесняться попросить о помощи», — подчеркнул Валенек. 

Менструальные средства должны быть доступны во всех туалетах для девочек старше девяти лет. Такая возрастная граница выбрана, чтобы школы не могли исключить туалеты для младших классов начальной школы. «Чаще всего первая менструация наступает в возрасте 11–12 лет», — добавил министр. 

Согласно обновленному в прошлом году постановлению, туалеты должны быть оснащены средствами для гигиенического мытья и сушки рук, а также туалетной бумагой. 

Эксперты отмечают, что бесплатные прокладки нужны не только девочкам из социально неблагополучных семей, но и тем, у кого менструация начинается неожиданно. 

Европейский парламент в резолюции января 2019 года по равенству женщин и мужчин и налоговой политике заявил, что менструальная бедность в ЕС остается нерешенной проблемой, и, по оценкам, каждая десятая девушка не может позволить себе гигиенические средства. 


Чехия с налогом на добавленную стоимость (DPH) в 21% входит в число стран с самым высоким налогообложением менструальных средств. По данным пятничного семинара, ежегодно с этого налога собирается 150–300 миллионов крон. Для сравнения, более высокий DPH установлен в Венгрии (27%), а ниже — в Словакии (9,5%) и Германии (7%). В Великобритании и Ирландии, где прокладки также бесплатны в школах, DPH отсутствует. 
здоровье Чехия
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
21:00
22 АВГУСТА 2025
464
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
09:30
20 АВГУСТА 2025
2195
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
1483
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:30
19 АВГУСТА 2025
1478
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРЯЕТ РАБОТУ И РАЗВЛЕКАЕТ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СКЛОНЕН К «ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМ»
18:00
19 АВГУСТА 2025
1648
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ЗАПУСТИЛИ НАПОМИНАНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В ПРИЛОЖЕНИИ EZ KARTA
13:30
17 АВГУСТА 2025
1618
ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСЛО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА ГОД
18:00
15 АВГУСТА 2025
1702
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ГОТОВИТ ИНВЕСТИЦИИ В МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ: БОРЬБА С NEURALINK ИЛОНA МАСКА
12:00
15 АВГУСТА 2025
1517
ЗДОРОВЬЕ
В АПТЕКАХ ЧЕХИИ НАЧНУТ ВАКЦИНИРОВАТЬ ОТ ГРИППА ПО ВЫХОДНЫМ
18:00
12 АВГУСТА 2025
1380
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ПОЯВИЛСЯ ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ИНФЛЮЕНСЕРОВ
11:30
9 АВГУСТА 2025
10407
КУЛЬТУРА
РЕАЛИТИ-ТУРИЗМ: ЧЕХИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ БУМ ТУРИСТОВ ИЗ КИТАЯ ИЗ-ЗА ИЗВЕСТНОГО ТЕЛЕШОУ
19:30
8 АВГУСТА 2025
2486
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕХИЯ ФИКСИРУЕТ РЕКОРДНОЕ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЧИСЛО ЗАРАЖЕНИЙ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ
21:00
7 АВГУСТА 2025
2022
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ПРЕДСТАВИЛА ОТКРЫТЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ МОДЕЛИ, РАБОТАЮЩИЕ ДАЖЕ НА ОБЫЧНЫХ НОУТБУКАХ
18:00
5 АВГУСТА 2025
2120
ТЕХНОЛОГИИ
МАССОВЫЙ СБОЙ В СЕТИ O2 В ЧЕХИИ ПРОИЗОШЕЛ ИЗ-ЗА ПРОГРАММНОЙ ОШИБКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
18:00
4 АВГУСТА 2025
4299
ТЕХНОЛОГИИ
С АВГУСТА В ЕС ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА, ЭКСПЕРТЫ СЧИТАЮТ ИХ ЗАПОЗДАЛЫМИ
11:00
3 АВГУСТА 2025
2918
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКРЕННОСТЬ С CHATGPT: ПОЧЕМУ ВАШИ ОТКРОВЕНИЯ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ