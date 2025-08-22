Чешский совет инвалидов выступил против легализации эвтаназии, призывая к поддержке ухода за умирающими

Идеи легализовать добровольный уход из жизни в Чехии появляются с 2002 года, когда Нидерланды стали первой страной в мире, узаконившей эвтаназию.





«Люди с инвалидностью или пожилые могут оказаться под давлением, чтобы согласиться на эвтаназию», – отметил Краса. По его словам, в странах, где разрешена какая-либо форма ассистированного суицида, на него приходится значительная доля всех смертей. В Нидерландах в прошлом году таким образом умерло почти 10 000 человек, что составило 5,8% от общего количества. В Канаде – 4,7%, в Бельгии – 3,6%. Для сравнения, по данным Чешского статистического управления (ČSÚ), самоубийства в Чехии составляют около 1,1% всех смертей.



Согласно исследованию Центра изучения общественного мнения Академии наук ЧР, проведенному в 2023 году, легализацию поддержали 73% чехов – максимальный показатель с 2007 года, когда центр начал задавать этот вопрос. Однако, по словам Красы, в основном высказываются люди, которых это непосредственно не касается: «Это, как правило, молодые и здоровые люди».









Совет инвалидов решил официально высказаться после того, как тема эвтаназии появилась в предвыборной программе движения STAN. Ранее законопроекты о легализации в ЧР разрабатывали также депутаты от ANO и Пиратской партии . Политики периодически возвращаются к этой теме: в 2008 году законопроект отклонила Палата депутатов, в 2016 году – правительство ČSSD, ANO и KDU-ČSL, а в прошлом году предложение от имени Министерства здравоохранения отклонил заместитель министра Вацлав Платеник (KDU-ČSL).





Некоторые врачи и поставщики хосписной помощи, часто связанные с религиозными организациями, также критиковали такие инициативы. В то же время кандидат в президенты Петр Павел в кампании поддержал процедуру при определенных условиях.

В июле этого года по теме высказался и Конституционный суд ЧР. В суд обратился мужчина с просьбой о легализации. Суд указал, что чешское законодательство этого не допускает и не считает возможным разрешить процедуру на основании Хартии основных прав и свобод. Конституционный суд подчеркнул, что решение носит прежде всего политический характер.