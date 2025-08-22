Чешский совет инвалидов выступил против легализации эвтаназии, призывая к поддержке ухода за умирающими
22 августа 2025
21:00
466
Национальный совет инвалидов Чешской Республики выступает против легализации эвтаназии. Как заявил председатель совета Вацлав Краса, в приоритете должна быть поддержка ухода за умирающими, включая строительство хосписов, развитие паллиативной помощи в больницах и доступность социальных услуг.
Идеи легализовать добровольный уход из жизни в Чехии появляются с 2002 года, когда Нидерланды стали первой страной в мире, узаконившей эвтаназию.
«Люди с инвалидностью или пожилые могут оказаться под давлением, чтобы согласиться на эвтаназию», – отметил Краса. По его словам, в странах, где разрешена какая-либо форма ассистированного суицида, на него приходится значительная доля всех смертей. В Нидерландах в прошлом году таким образом умерло почти 10 000 человек, что составило 5,8% от общего количества. В Канаде – 4,7%, в Бельгии – 3,6%. Для сравнения, по данным Чешского статистического управления (ČSÚ), самоубийства в Чехии составляют около 1,1% всех смертей.
Согласно исследованию Центра изучения общественного мнения Академии наук ЧР, проведенному в 2023 году, легализацию поддержали 73% чехов – максимальный показатель с 2007 года, когда центр начал задавать этот вопрос. Однако, по словам Красы, в основном высказываются люди, которых это непосредственно не касается: «Это, как правило, молодые и здоровые люди».
Совет инвалидов решил официально высказаться после того, как тема эвтаназии появилась в предвыборной программе движения STAN. Ранее законопроекты о легализации в ЧР разрабатывали также депутаты от ANO и Пиратской партии. Политики периодически возвращаются к этой теме: в 2008 году законопроект отклонила Палата депутатов, в 2016 году – правительство ČSSD, ANO и KDU-ČSL, а в прошлом году предложение от имени Министерства здравоохранения отклонил заместитель министра Вацлав Платеник (KDU-ČSL).
Некоторые врачи и поставщики хосписной помощи, часто связанные с религиозными организациями, также критиковали такие инициативы. В то же время кандидат в президенты Петр Павел в кампании поддержал процедуру при определенных условиях.
В июле этого года по теме высказался и Конституционный суд ЧР. В суд обратился мужчина с просьбой о легализации. Суд указал, что чешское законодательство этого не допускает и не считает возможным разрешить процедуру на основании Хартии основных прав и свобод. Конституционный суд подчеркнул, что решение носит прежде всего политический характер.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
22 АВГУСТА 2025
606
09:30
20 АВГУСТА 2025
2196
08:30
20 АВГУСТА 2025
1483
19:30
19 АВГУСТА 2025
1479
18:00
19 АВГУСТА 2025
1648
13:30
17 АВГУСТА 2025
1619
18:00
15 АВГУСТА 2025
1703
12:00
15 АВГУСТА 2025
1518
18:00
12 АВГУСТА 2025
1380
11:30
9 АВГУСТА 2025
10407
19:30
8 АВГУСТА 2025
2486
21:00
7 АВГУСТА 2025
2022
18:00
5 АВГУСТА 2025
2120
11:00
3 АВГУСТА 2025
2918