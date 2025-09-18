Следующий министр здравоохранения должен подготовить Чехию к массовому старению населения
18 сентября 2025
21:00
101
Политикам следует не изобретать передвижные амбулатории для деревень, а усиливать телемедицину, активнее вовлекать медицинских сестер в уход и сосредоточиться на реформе здравоохранения. Следующий министр должен подготовить Чехию к массовому старению населения. Об этом в интервью Novinky заявил Павел Хробонь — врач, экономист, член Национального экономического совета правительства (NERV) и основатель Advance Healthcare Management Institute. Он отметил, что самые абсурдные предвыборные обещания — это те, где кандидаты не говорят, сколько это будет стоить и где возьмут деньги.
По мнению Хробоня, многие обещания политиков абсурдны, так как не указывают, как их реализовать. Государство и доходы граждан не могут обеспечить все, что им обещают. Чехия тратит более 500 миллиардов крон ежегодно на обязательное страхование, еще десятки миллиардов — на здравоохранение из других источников, плюс 100 миллиардов крон — на проценты по государственным займам.
Стратегически важно сразу запросить у правительства небольшое финансирование для стабилизации системы обязательного медицинского страхования через повышение взносов за застрахованных государством. Это создаст пространство для внедрения инноваций, которые требуют инвестиций.
Сравнительно с другими странами Вышеградской группы Чехия пока в хорошем положении, но грядут серьезные вызовы: старение населения, рост потребности в уходе за пожилыми, сокращение числа экономически активных граждан, способных поддерживать систему. Обсуждение реформы финансирования здравоохранения становится необходимым.
Особое внимание требуется доступности врачей, особенно педиатров. Увеличение числа студентов медицинских факультетов проявится в практике только через примерно десять лет. Решением может стать расширение полномочий медсестер, перестройка сети поставщиков медуслуг и дистанционная медицина.
Передвижные амбулатории, предлагаемые некоторыми партиями, Хробонь считает малоэффективными без достаточного числа врачей. Более продуктивным он видит телемедицину, а также модель, при которой пациент сначала обследуется квалифицированной медсестрой, а к врачу обращаются только нуждающиеся. Групповые медицинские практики, объединяющие нескольких врачей с административным персоналом и медсёстрами, позволяют обслуживать больше пациентов и посещать мелкие населённые пункты несколько раз в неделю.
Объединение больниц и инфраструктура
Комментируя планируемое слияние Факультетской больницы Мотол и больницы На Гомолце, он отметил, что важно не только юридическое слияние, но и функциональная интеграция отделений. Новая больница без квалифицированного персонала и эффективной структуры — одно из самых ненужных решений. Перенос устаревших отделений в современные комплексы и объединение клиник может быть полезным, но встретит сопротивление руководителей.
Поддержка психического здоровья также долгое время была недооценена, а потребность в ней резко возросла. Улучшение возможно только через профилактику и делегирование простых задач специалистам, кроме психиатров и клинических психологов.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
1713
14:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
2302
11:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
3814
17:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
4193
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
6103
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
5071
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
5752
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
7823
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
7437
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
7744
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
8616
18:00
30 АВГУСТА 2025
7722
16:30
29 АВГУСТА 2025
10694
15:00
29 АВГУСТА 2025
8052
13:30
28 АВГУСТА 2025
11213