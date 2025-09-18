Следующий министр здравоохранения должен подготовить Чехию к массовому старению населения

По мнению Хробоня, многие обещания политиков абсурдны, так как не указывают, как их реализовать. Государство и доходы граждан не могут обеспечить все, что им обещают. Чехия тратит более 500 миллиардов крон ежегодно на обязательное страхование, еще десятки миллиардов — на здравоохранение из других источников, плюс 100 миллиардов крон — на проценты по государственным займам.



Стратегически важно сразу запросить у правительства небольшое финансирование для стабилизации системы обязательного медицинского страхования через повышение взносов за застрахованных государством. Это создаст пространство для внедрения инноваций, которые требуют инвестиций.



Сравнительно с другими странами Вышеградской группы



Сравнительно с другими странами Вышеградской группы Чехия пока в хорошем положении, но грядут серьезные вызовы: старение населения, рост потребности в уходе за пожилыми, сокращение числа экономически активных граждан, способных поддерживать систему. Обсуждение реформы финансирования здравоохранения становится необходимым.

Особое внимание требуется доступности врачей, особенно педиатров. Увеличение числа студентов медицинских факультетов проявится в практике только через примерно десять лет. Решением может стать расширение полномочий медсестер, перестройка сети поставщиков медуслуг и дистанционная медицина.





Передвижные амбулатории, предлагаемые некоторыми партиями, Хробонь считает малоэффективными без достаточного числа врачей. Более продуктивным он видит телемедицину, а также модель, при которой пациент сначала обследуется квалифицированной медсестрой, а к врачу обращаются только нуждающиеся. Групповые медицинские практики, объединяющие нескольких врачей с административным персоналом и медсёстрами, позволяют обслуживать больше пациентов и посещать мелкие населённые пункты несколько раз в неделю.



Объединение больниц и инфраструктура

Комментируя планируемое слияние Факультетской больницы Мотол и больницы На Гомолце, он отметил, что важно не только юридическое слияние, но и функциональная интеграция отделений. Новая больница без квалифицированного персонала и эффективной структуры — одно из самых ненужных решений. Перенос устаревших отделений в современные комплексы и объединение клиник может быть полезным, но встретит сопротивление руководителей.



Поддержка психического здоровья также долгое время была недооценена, а потребность в ней резко возросла. Улучшение возможно только через профилактику и делегирование простых задач специалистам, кроме психиатров и клинических психологов.