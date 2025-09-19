В Чехии распространяется более заразный COVID. Медики применяют новую вакцину
С приходом осени количество людей, заболевших COVID-19, снова растет. Текущий вариант Stratus более заразен, чем другие. Однако он не является более опасным. Доступна новая вакцина, которую должны принять люди с ослабленным иммунитетом.
Во второй неделе сентября врачи сообщили о почти четырех тысячах новых случаев заражения. По сравнению с прошлым годом это меньше, тогда было более пяти тысяч случаев. Если течение болезни будет аналогичным, наибольшее количество новых случаев заражения можно ожидать в конце сентября — начале октября. Однако статистика не учитывает зараженных, например, с легким течением болезни, которые не проходят тестирование.
В настоящее время наиболее распространенный вариант XFG (Stratus) является очень заразным, более чем другие варианты COVID-19, которые в настоящее время циркулируют. Однако, по данным Всемирной организации здравоохранения, он не является более серьезным, чем другие варианты заболевания.
Болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Заразиться не только COVID-19, но и другими заболеваниями часто можно избежать, просто регулярно моя руки, используя дезинфицирующие средства или, например, достаточно проветривая помещения.
Однако лучшей защитой от болезни является вакцинация. С 12 сентября врачи имеют в своем распоряжении новую вакцину Comirnaty LP.8.1, которую люди могут бесплатно получить в вакцинационных центрах или у своих лечащих врачей.
По словам председателя Общества инфекционных врачей Павла Длоугого, вакцинацию от COVID-19 должны проходить ежегодно люди с ослабленным иммунитетом, а также те, кто в ходе своей работы часто контактирует с другими людьми. Это, например, люди, работающие в сфере образования или здравоохранения.
«Вакцинацию от COVID лучше проводить в сентябре, а вот вакцинацию от гриппа целесообразно проводить в конце октября или в ноябре», — советует вирусолог из Государственного института здравоохранения Елена Йиржинцова.
Необходимо распознать заболевание
Если человек подозревает, что уже заразился, он может воспользоваться широко доступными антигенными тестами. «Они имеют относительно высокую надежность, поэтому каждый может протестироваться дома», — отмечает заместитель председателя Общества инфекционной медицины Алеш Хрдле. По словам Длоугого, изменение варианта COVID не влияет на надежность антигена.
Врачи используют аналогичные тесты, на основании которых пациентам с более тяжелым течением болезни назначают противовирусные препараты. ПЦР-тесты врачи используют только в больницах.
Заболевание трудно отличить от обычной гриппа, оно имеет с ним некоторые общие симптомы. Для COVID-19 характерны лихорадка, кашель, общая слабость, диарея, головные боли, боли в мышцах или шее.
Люди с тяжелым течением болезни могут испытывать затруднения с дыханием, боль в груди и спутанность сознания. Если врач диагностирует болезнь вовремя, пациент может принимать противовирусные препараты, которые облегчат течение болезни. В то же время это может предотвратить постковидный синдром, так называемый «длинный ковид». Он может затронуть даже людей, у которых болезнь протекала в легкой форме.
Спектр симптомов широк, к ним относятся потеря обоняния или вкуса, усталость, общая слабость, проблемы с дыханием, недомогание, головные боли или депрессия. Даже этот более легкий вариант COVID, который в настоящее время циркулирует в Чехии, для некоторых людей смертелен. В группе риска, например, пожилые люди, беременные женщины или люди с хроническими заболеваниями.
