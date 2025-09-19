В Чехии распространяется более заразный COVID. Медики применяют новую вакцину

С приходом осени количество людей, заболевших COVID-19, снова растет. Текущий вариант Stratus более заразен, чем другие. Однако он не является более опасным. Доступна новая вакцина, которую должны принять люди с ослабленным иммунитетом.