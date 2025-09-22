Болезни сердца и сосудов были и в прошлом году наиболее частой причиной смерти в Чехии

По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), болезни сердца и сосудов остаются наиболее частой причиной смерти жителей Чешской Республики. Большинство людей умирают от хронической ишемической болезни сердца, в прошлом году их число составило 14 000, за ней следует сердечная недостаточность с 7300 умершими и сосудистые заболевания мозга, так называемые инсульты, с 5900 умершими.