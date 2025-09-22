Болезни сердца и сосудов были и в прошлом году наиболее частой причиной смерти в Чехии
22 сентября 2025
14:00
293
По данным Чешского статистического управления (ČSÚ), болезни сердца и сосудов остаются наиболее частой причиной смерти жителей Чешской Республики. Большинство людей умирают от хронической ишемической болезни сердца, в прошлом году их число составило 14 000, за ней следует сердечная недостаточность с 7300 умершими и сосудистые заболевания мозга, так называемые инсульты, с 5900 умершими.
Однако в годовом исчислении количество людей, умерших от каких-либо заболеваний сердечно-сосудистой системы, в целом немного сократилось. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня ČSÚ. В прошлом году в Чехии умерло 112 211 человек, что аналогично показателю годом ранее.
Наиболее частой причиной смерти в долгосрочной перспективе является ишемическая болезнь сердца, при которой в сердце не поступает достаточно кислорода из-за сужения коронарных артерий вокруг сердца, в которых откладываются жировые вещества, что может привести к инфаркту. Исключением был 2021 год, когда COVID-19 превзошел эту болезнь. Согласно данным Чешского статистического управления, тогда от него умерло почти 25 500 человек, в то время как от ишемической болезни сердца — почти 22 000 пациентов, из которых у 18 000 причиной была хроническая форма заболевания. Число пациентов, умирающих от этого заболевания, сокращается. Десять лет назад ишемическая болезнь сердца была указана как причина смерти почти 26 700 умерших чехов.
Число умерших от COVID-19, включая мультисистемный воспалительный синдром, в прошлом году сократилось более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом и составило 748 человек.
Напротив, по второй по частоте причине смерти, которой, по данным статистиков, в прошлом году вновь была сердечная недостаточность, число умерших за последние десять лет почти удвоилось. Врачи объясняют учащение случаев сердечной недостаточности, при которой постепенно ослабевает способность органа перекачивать кровь, старением населения и улучшением выживаемости пациентов с инфарктами.
Число людей, умерших от третьей по частоте причины смерти, то есть инсульта, как и от ишемической болезни сердца, за последнее десятилетие сократилось. В 2015 году статистики зарегистрировали его как причину смерти 9600 чехов.
Четвертой по частоте причиной смерти в прошлом году был рак бронхов, трахеи и легких, от которого умерло почти 5000 человек, а пятой с аналогичным количеством смертей был сахарный диабет. За десять лет число смертей от сахарного диабета увеличилось, а от рака, напротив, немного уменьшилось.
Статистики также опубликовали информацию о количестве самоубийств. Согласно их данным, покончили с собой 1560 жителей Чехии, что на 308 человек больше, чем в предыдущем году. Причиной роста в значительной степени является новая уточненная информация, которая была получена на основе данных полиции Институтом медицинской информации и статистики Чешской Республики. Некоторые смерти, которые согласно первоначальным записям о причинах смерти были указаны как несчастные случаи или неустановленные намерения, были уточнены и определены как самоубийства.
«Основная структура самоубийств в 2024 году не изменилась. По-прежнему на одно самоубийство женщины приходилось более четырех самоубийств мужчин. Больше всего самоубийств совершили люди в возрасте от 40 до 50 лет», — сообщила Маркета Шафусова из отдела демографической статистики.
Наиболее частой причиной смерти в долгосрочной перспективе является ишемическая болезнь сердца, при которой в сердце не поступает достаточно кислорода из-за сужения коронарных артерий вокруг сердца, в которых откладываются жировые вещества, что может привести к инфаркту. Исключением был 2021 год, когда COVID-19 превзошел эту болезнь. Согласно данным Чешского статистического управления, тогда от него умерло почти 25 500 человек, в то время как от ишемической болезни сердца — почти 22 000 пациентов, из которых у 18 000 причиной была хроническая форма заболевания. Число пациентов, умирающих от этого заболевания, сокращается. Десять лет назад ишемическая болезнь сердца была указана как причина смерти почти 26 700 умерших чехов.
Число умерших от COVID-19, включая мультисистемный воспалительный синдром, в прошлом году сократилось более чем наполовину по сравнению с предыдущим годом и составило 748 человек.
Напротив, по второй по частоте причине смерти, которой, по данным статистиков, в прошлом году вновь была сердечная недостаточность, число умерших за последние десять лет почти удвоилось. Врачи объясняют учащение случаев сердечной недостаточности, при которой постепенно ослабевает способность органа перекачивать кровь, старением населения и улучшением выживаемости пациентов с инфарктами.
Число людей, умерших от третьей по частоте причины смерти, то есть инсульта, как и от ишемической болезни сердца, за последнее десятилетие сократилось. В 2015 году статистики зарегистрировали его как причину смерти 9600 чехов.
Четвертой по частоте причиной смерти в прошлом году был рак бронхов, трахеи и легких, от которого умерло почти 5000 человек, а пятой с аналогичным количеством смертей был сахарный диабет. За десять лет число смертей от сахарного диабета увеличилось, а от рака, напротив, немного уменьшилось.
Статистики также опубликовали информацию о количестве самоубийств. Согласно их данным, покончили с собой 1560 жителей Чехии, что на 308 человек больше, чем в предыдущем году. Причиной роста в значительной степени является новая уточненная информация, которая была получена на основе данных полиции Институтом медицинской информации и статистики Чешской Республики. Некоторые смерти, которые согласно первоначальным записям о причинах смерти были указаны как несчастные случаи или неустановленные намерения, были уточнены и определены как самоубийства.
«Основная структура самоубийств в 2024 году не изменилась. По-прежнему на одно самоубийство женщины приходилось более четырех самоубийств мужчин. Больше всего самоубийств совершили люди в возрасте от 40 до 50 лет», — сообщила Маркета Шафусова из отдела демографической статистики.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
1422
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3338
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
3799
21:00
18 СЕНТЯБРЯ 2025
3681
14:00
17 СЕНТЯБРЯ 2025
4382
14:00
16 СЕНТЯБРЯ 2025
4443
11:00
13 СЕНТЯБРЯ 2025
5832
17:00
12 СЕНТЯБРЯ 2025
6201
21:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
8160
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
7094
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
7776
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
9848
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
9452
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
9738
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
10627