Сотни смертей в год: чем опасна привычка жителей Чехии к самолечению
22 сентября 2025
18:00
572
В Чехии врачи начинают обращаться с антибиотиками почти как с дефицитным товаром. Их назначают реже, на короткие курсы и максимально прицельно — только против возбудителя инфекции. Причина в том, что растёт число пациентов, для которых лечение больше не работает так, как раньше.
Однако часть проблемы создают сами жители. Более 13% чехов оставляют в домашних аптечках неиспользованные упаковки антибиотиков, а около 4% используют их повторно при первых признаках болезни. Медики предупреждают: такая практика не только неэффективна, но и ускоряет развитие устойчивости бактерий.
По словам главы Общества инфекционной медицины Павла Длоугого, из-за антибиотикорезистентности ежегодно умирают сотни чехов. «Это огромная проблема, над которой мы бьёмся уже много лет, и простого решения не существует», — подчеркнул он.
Исследование Национального института SYRI показало: опыт самолечения антибиотиками есть у 10,6% опрошенных. Чаще всего люди прибегают к ним при боли в горле или воспалении дыхательных путей — хотя девять из десяти таких инфекций вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют.
К хранению препаратов склонны жители регионов с ограниченной доступностью медицинской помощи — в частности, на Высочине, в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. Здесь пациенты нередко рассматривают запас лекарств как способ избежать долгой дороги к врачу и многочасового ожидания.
Учёные отмечают, что у самовольного использования антибиотиков есть и социальные причины: недоверие к системе здравоохранения, негативный опыт обращения за помощью. При этом чаще к такой практике склонны молодые люди, хронически больные и те, кто мало знает о рисках резистентности.
Между тем врачи предупреждают: самовольное лечение антибиотиками несёт серьёзные риски не только для отдельного человека, но и для общества. По данным ВОЗ, формирование «суперустойчивых» бактерий — одна из главных угроз мировому здравоохранению.
Ситуация осложняется ростом потребления: ежегодно фармкомпании поставляют в Чехию миллионы упаковок антибиотиков. Для пациентов, у которых уже не действует ни один из существующих препаратов, в стране зарезервированы новые редкие лекарства, но их обещают применять лишь в самых тяжёлых случаях.
«У нас есть несколько новых резервных антибиотиков, но они должны оставаться в запасе для действительно безвыходных ситуаций», — пояснил инфектолог Длоуги.
