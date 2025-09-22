Сотни смертей в год: чем опасна привычка жителей Чехии к самолечению

Однако часть проблемы создают сами жители. Более 13% чехов оставляют в домашних аптечках неиспользованные упаковки антибиотиков, а около 4% используют их повторно при первых признаках болезни. Медики предупреждают: такая практика не только неэффективна, но и ускоряет развитие устойчивости бактерий.





По словам главы Общества инфекционной медицины Павла Длоугого, из-за антибиотикорезистентности ежегодно умирают сотни чехов. «Это огромная проблема, над которой мы бьёмся уже много лет, и простого решения не существует», — подчеркнул он.

Исследование Национального института SYRI показало: опыт самолечения антибиотиками есть у 10,6% опрошенных. Чаще всего люди прибегают к ним при боли в горле или воспалении дыхательных путей — хотя девять из десяти таких инфекций вызывают вирусы, на которые антибиотики не действуют.









К хранению препаратов склонны жители регионов с ограниченной доступностью медицинской помощи — в частности, на Высочине, в Южной Моравии и Моравско-Силезском крае. Здесь пациенты нередко рассматривают запас лекарств как способ избежать долгой дороги к врачу и многочасового ожидания.

Учёные отмечают, что у самовольного использования антибиотиков есть и социальные причины: недоверие к системе здравоохранения, негативный опыт обращения за помощью. При этом чаще к такой практике склонны молодые люди, хронически больные и те, кто мало знает о рисках резистентности.









Между тем врачи предупреждают: самовольное лечение антибиотиками несёт серьёзные риски не только для отдельного человека, но и для общества. По данным ВОЗ, формирование «суперустойчивых» бактерий — одна из главных угроз мировому здравоохранению.





Ситуация осложняется ростом потребления: ежегодно фармкомпании поставляют в Чехию миллионы упаковок антибиотиков. Для пациентов, у которых уже не действует ни один из существующих препаратов, в стране зарезервированы новые редкие лекарства , но их обещают применять лишь в самых тяжёлых случаях.

«У нас есть несколько новых резервных антибиотиков, но они должны оставаться в запасе для действительно безвыходных ситуаций», — пояснил инфектолог Длоуги.