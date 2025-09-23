ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Медицинские профсоюзы раскритиковали проект финансирования больниц на 2026 год

23 сентября 2025
19:00
342
Профсоюзы здравоохранения и врачи выступили с критикой проекта постановления Министерства здравоохранения Чехии о размере выплат больницам на следующий год. По их словам, предусмотренные суммы слишком низкие и не покроют ни текущие расходы учреждений, ни обещанное повышение зарплат. Профсоюзы требуют корректировки документа и не исключают протестных акций. Об этом заявили председатель Профсоюза работников здравоохранения и соцзащиты Дагмар Житникова и глава Лекарского профсоюзного клуба — Союза чешских врачей Мартин Энгель.
Согласно проекту, расходы больниц в 2026 году составят около 260,3 миллиарда крон, что лишь на 0,6% больше, чем в текущем году (258,8 миллиарда крон). При этом больше средств направят в специализированные центры, но расходы на острую медицинскую помощь сократятся на 1,9 миллиарда крон и составят примерно 216,5 миллиарда крон, что на 0,9% меньше, чем в этом году.

«Действия Министерства здравоохранения мы считаем непродуманными, безответственными и опасными как для пациентов, так и для медицинского персонала. Это приведет к неравенству в предоставлении медицинской помощи», — подчеркнула Житникова. Она назвала проект постановления беспрецедентным документом.

По данным профсоюзов, в предлагаемом объеме финансирования отсутствуют средства на полноценный операционный бюджет и повышение зарплат. Правительство предлагает увеличить с января тарифные ставки медиков на 5%, а технического и обслуживающего персонала — на 7%. Для этого, по оценкам профсоюзов, потребуется дополнительно около 7 млрд крон. Также расходы на эксплуатацию должны быть увеличены как минимум на 5%, иначе возможны удлинение сроков ожидания, ухудшение качества помощи и отток сотрудников.

Министерство здравоохранения заявляет, что после пандемии COVID-19 больницы работают «с беспрецедентной прибылью». Новая система выплат должна сократить часть бонусов, поддерживать краткосрочные госпитализации, унифицировать и снизить тарифы, ввести ценовые конкурсы и лимиты. По расчетам ведомства, это позволит сэкономить системе около 2 миллиарда крон.

Окончательный вариант постановления должны обсудить на заседании во вторник на следующей неделе. Профсоюзы рассчитывают услышать от министра здравоохранения Властимила Валека (TOP 09) разъяснения и намерены добиваться изменений в документе. В частности, они предлагают закрепить финансирование зарплат отдельной статьёй и исключить из проекта положения об однодневной хирургии и ограничениях в ортопедии.

Профсоюзы не исключают жестких мер — от объявления забастовочной готовности до проведения массовых протестов. Также они хотят привлечь к обсуждению работодателей — представителей самих больниц. «Сейчас я не могу исключить вообще ничего», — заявила Житникова.

Министерство здравоохранения должно утвердить постановление о финансировании больниц до конца октября. Замечания к проекту можно подавать до 26 сентября.
Медицина и фармацевтика врачи Чехия
