Риски для пациентов

«С точки зрения доступности лекарственных средств выход из ЕС — полная глупость. Мы окажемся малым рынком с другими правилами, и это негативно отразится на пациентах», — объясняет Якуб Дворжачек, бывший заместитель министра здравоохранения и руководитель рабочей группы в Европейском альянсе по критически важным лекарствам.









Представители Stačilo!, включая коммунистов, многократно выступали за выход Чехии из ЕС. В предвыборной программе они заявляют о противодействии «централизационным тенденциям институтов ЕС и их идеологическому экстремизму». Если это невозможно, движение предлагает подготовить коллективный выход с другими странами и провести референдум

Выход из ЕС приведёт к ухудшению доступа к современному лечению. Инновационные препараты для пациентов с раком, ревматоидным артритом и редкими заболеваниями преимущественно производятся в США и странах ЕС. Китай и Индия доминируют лишь в производстве действующих веществ для обычных препаратов, касающихся холестерина, боли и гипертонии.





Безопасность и контроль





Чехия не является самодостаточной в производстве лекарств. В случае выхода из ЕС ей пришлось бы вести переговоры напрямую с крупными производителями, имея меньшие шансы на выгодные условия. Доступность и цена препаратов могли бы ухудшиться.





Сейчас контроль за безопасностью лекарств обеспечивает Европейское агентство по лекарствам для всех 27 стран ЕС. Оно имеет сильные рычаги воздействия на компании и прямой доступ к производственным заводам. Вне ЕС Чехия едва ли сможет гарантировать гражданам, что лекарства производятся при строгих стандартах безопасности и гигиены.

«Если мы выйдем из ЕС, теоретически можно отказаться от требований к производственной и распределительной практике. Но допустить к нам такие препараты невозможно — риски для пациентов огромные», — подчеркивает Дворжачек.





Опыт прошлого и современная система





Историк Томаш Вилимек предупреждает: «Опыт централизованно планируемой экономики показывает, что это ведет к системе усредненности: более способные получают те же деньги , что и остальные. Ключевое внимание сосредоточено на формальных показателях, а уход за пациентом уходит на второй план».

Сегодня чешская система здравоохранения считается одной из лучших в мире по качеству обслуживания за счет публичного страхования.