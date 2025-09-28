

Pandemie koronaviru ukázala, jakou spoušť dokáže dezinformační scéna napáchat: lži, nepodložené výroky a záměrné fabulace o zdravotnictví často vedou ke ztrátám na životech. A to, co nyní předvádí Donald Trump se svým ministrem zdravotnictví, který odborníky rovnou vyhazuje z… pic.twitter.com/AQ65VsmEeH — Vlastimil Válek (@vlvalek) September 23, 2025 Американский президент Дональд Трамп предупредил беременных о приеме парацетамола, связывая его с высоким риском развития аутизма у детей. Чешский министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) подчеркнул, что необходимо разъяснять факты и опровергать неверную информацию.

«То, что две вещи коррелируют, не означает, что одна вызывает другую. В исследованиях парацетамола возможно, что выявленная связь обусловлена другими факторами: заболеванием, инфекцией или лихорадкой, из-за которой был назначен препарат. Эти состояния сами могут представлять риск для развития плода», – отметил заведующий родильным отделением Клиники гинекологии, акушерства и неонатологии 1-го медицинского факультета Карлова университета и Обшей университетской больницы Михал Коуцкий.







Гипотезы о возможной связи между РАС и парацетамолом (ацетаминофеном) начали появляться в начале 2000-х годов, когда исследователи искали причины роста числа случаев аутизма. По словам заведующей Детской психиатрической клиники 2-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Мотол Ивы Дудовой, в этом году опубликован обзор, включающий пять исследований с положительной корреляцией между приемом ацетаминофена во время беременности и повышенным риском РАС у детей, одно исследование с отрицательной и три – со смешанными результатами.







«В целом на основании доступных данных причинно-следственная связь между приемом ацетаминофена в период беременности и РАС не доказана. Частый и длительный прием препарата потенциально увеличивает риск нейроразвитийных нарушений, включая расстройства аутистического спектра у детей», – отметила Дудова.













Тем не менее врачи продолжают рекомендовать парацетамол для снижения температуры и облегчения боли у беременных. Детский врач и заместитель председателя Чешского вакцинологического общества Хана Цабрнохова подчеркнула, что альтернативы практически нет, так как препараты с другими действующими веществами не рекомендуются.









«Все лекарства во время беременности, особенно в первом и втором триместрах, должны использоваться только при необходимости, в минимально эффективной дозе и на как можно более короткий срок», – добавил Коуцкий. При частом применении требуется консультация врача.

Аутизм – врожденные нарушения некоторых функций мозга, из-за которых ребенок мыслит, чувствует и ведет себя иначе, чем сверстники. Они проявляются в разных формах: трудности в коммуникации, воображении, выполнении повседневных задач или эмоциональной эмпатии. Причины развития РАС точные не известны: возможны наследственные факторы, влияние окружающей среды, возраст матери, преждевременные роды и прием некоторых лекарств.



Кабрнохова также напомнила, что уже опровергнута связь аутизма с вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что данные о связи парацетамола с аутизмом остаются непоследовательными, а ценность спасающих жизнь вакцин не должна ставиться под сомнение. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность парацетамола для применения во время беременности.









@SUKLcz se plně ztotožňuje s informací EMA https://t.co/Ufs79tZ5EU.

Paracetamol zůstává důležitou možností k léčbě bolesti nebo horečky i u těhotných žen.

Dostupné vědecké údaje nedokládají, že by užívání paracetamolu během těhotenství způsobovalo autismus u dětí. — SÚKL (@SUKLcz) September 23, 2025 Государственный институт контроля лекарств Чехии (SÚKL) также отметил в социальных сетях, что «доступные научные данные не подтверждают, что прием парацетамола во время беременности вызывает аутизм у детей».