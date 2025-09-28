Парацетамол для беременных: безопасен ли он и существует ли связь с аутизмом
28 сентября 2025
17:00
472
Парацетамол считается врачами самым безопасным средством для снижения температуры у беременных. Связь этого препарата с аутизмом или расстройствами аутистического спектра (РАС) на данный момент не подтверждена, однако специалисты отмечают, что любые лекарства несут определенные риски.
Американский президент Дональд Трамп предупредил беременных о приеме парацетамола, связывая его с высоким риском развития аутизма у детей. Чешский министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) подчеркнул, что необходимо разъяснять факты и опровергать неверную информацию.
Pandemie koronaviru ukázala, jakou spoušť dokáže dezinformační scéna napáchat: lži, nepodložené výroky a záměrné fabulace o zdravotnictví často vedou ke ztrátám na životech. A to, co nyní předvádí Donald Trump se svým ministrem zdravotnictví, který odborníky rovnou vyhazuje z… pic.twitter.com/AQ65VsmEeH— Vlastimil Válek (@vlvalek) September 23, 2025
«То, что две вещи коррелируют, не означает, что одна вызывает другую. В исследованиях парацетамола возможно, что выявленная связь обусловлена другими факторами: заболеванием, инфекцией или лихорадкой, из-за которой был назначен препарат. Эти состояния сами могут представлять риск для развития плода», – отметил заведующий родильным отделением Клиники гинекологии, акушерства и неонатологии 1-го медицинского факультета Карлова университета и Обшей университетской больницы Михал Коуцкий.
Гипотезы о возможной связи между РАС и парацетамолом (ацетаминофеном) начали появляться в начале 2000-х годов, когда исследователи искали причины роста числа случаев аутизма. По словам заведующей Детской психиатрической клиники 2-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Мотол Ивы Дудовой, в этом году опубликован обзор, включающий пять исследований с положительной корреляцией между приемом ацетаминофена во время беременности и повышенным риском РАС у детей, одно исследование с отрицательной и три – со смешанными результатами.
«В целом на основании доступных данных причинно-следственная связь между приемом ацетаминофена в период беременности и РАС не доказана. Частый и длительный прием препарата потенциально увеличивает риск нейроразвитийных нарушений, включая расстройства аутистического спектра у детей», – отметила Дудова.
Тем не менее врачи продолжают рекомендовать парацетамол для снижения температуры и облегчения боли у беременных. Детский врач и заместитель председателя Чешского вакцинологического общества Хана Цабрнохова подчеркнула, что альтернативы практически нет, так как препараты с другими действующими веществами не рекомендуются.
«Все лекарства во время беременности, особенно в первом и втором триместрах, должны использоваться только при необходимости, в минимально эффективной дозе и на как можно более короткий срок», – добавил Коуцкий. При частом применении требуется консультация врача.
Аутизм – врожденные нарушения некоторых функций мозга, из-за которых ребенок мыслит, чувствует и ведет себя иначе, чем сверстники. Они проявляются в разных формах: трудности в коммуникации, воображении, выполнении повседневных задач или эмоциональной эмпатии. Причины развития РАС точные не известны: возможны наследственные факторы, влияние окружающей среды, возраст матери, преждевременные роды и прием некоторых лекарств.
Кабрнохова также напомнила, что уже опровергнута связь аутизма с вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что данные о связи парацетамола с аутизмом остаются непоследовательными, а ценность спасающих жизнь вакцин не должна ставиться под сомнение. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность парацетамола для применения во время беременности.
Государственный институт контроля лекарств Чехии (SÚKL) также отметил в социальных сетях, что «доступные научные данные не подтверждают, что прием парацетамола во время беременности вызывает аутизм у детей».
@SUKLcz se plně ztotožňuje s informací EMA https://t.co/Ufs79tZ5EU.— SÚKL (@SUKLcz) September 23, 2025
Paracetamol zůstává důležitou možností k léčbě bolesti nebo horečky i u těhotných žen.
Dostupné vědecké údaje nedokládají, že by užívání paracetamolu během těhotenství způsobovalo autismus u dětí.
Министр Валек подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала: необоснованные заявления и преднамеренные вымыслы приводят к потерям жизней. По его словам, действия Трампа с его министром здравоохранения подрывают доверие к науке и медицинским исследованиям, и важно, что ВОЗ и EMA публично отреагировали на эти заявления.
