ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ЗДОРОВЬЕ

Парацетамол для беременных: безопасен ли он и существует ли связь с аутизмом

Новости и статьи
28 сентября 2025
17:00
472
Парацетамол считается врачами самым безопасным средством для снижения температуры у беременных. Связь этого препарата с аутизмом или расстройствами аутистического спектра (РАС) на данный момент не подтверждена, однако специалисты отмечают, что любые лекарства несут определенные риски.
Американский президент Дональд Трамп предупредил беременных о приеме парацетамола, связывая его с высоким риском развития аутизма у детей. Чешский министр здравоохранения Чехии Властимил Валек (TOP 09) подчеркнул, что необходимо разъяснять факты и опровергать неверную информацию.
«То, что две вещи коррелируют, не означает, что одна вызывает другую. В исследованиях парацетамола возможно, что выявленная связь обусловлена другими факторами: заболеванием, инфекцией или лихорадкой, из-за которой был назначен препарат. Эти состояния сами могут представлять риск для развития плода», – отметил заведующий родильным отделением Клиники гинекологии, акушерства и неонатологии 1-го медицинского факультета Карлова университета и Обшей университетской больницы Михал Коуцкий.


Гипотезы о возможной связи между РАС и парацетамолом (ацетаминофеном) начали появляться в начале 2000-х годов, когда исследователи искали причины роста числа случаев аутизма. По словам заведующей Детской психиатрической клиники 2-го медицинского факультета Карлова университета и больницы Мотол Ивы Дудовой, в этом году опубликован обзор, включающий пять исследований с положительной корреляцией между приемом ацетаминофена во время беременности и повышенным риском РАС у детей, одно исследование с отрицательной и три – со смешанными результатами.


«В целом на основании доступных данных причинно-следственная связь между приемом ацетаминофена в период беременности и РАС не доказана. Частый и длительный прием препарата потенциально увеличивает риск нейроразвитийных нарушений, включая расстройства аутистического спектра у детей», – отметила Дудова.


Тем не менее врачи продолжают рекомендовать парацетамол для снижения температуры и облегчения боли у беременных. Детский врач и заместитель председателя Чешского вакцинологического общества Хана Цабрнохова подчеркнула, что альтернативы практически нет, так как препараты с другими действующими веществами не рекомендуются.


«Все лекарства во время беременности, особенно в первом и втором триместрах, должны использоваться только при необходимости, в минимально эффективной дозе и на как можно более короткий срок», – добавил Коуцкий. При частом применении требуется консультация врача.



Аутизм – врожденные нарушения некоторых функций мозга, из-за которых ребенок мыслит, чувствует и ведет себя иначе, чем сверстники. Они проявляются в разных формах: трудности в коммуникации, воображении, выполнении повседневных задач или эмоциональной эмпатии. Причины развития РАС точные не известны: возможны наследственные факторы, влияние окружающей среды, возраст матери, преждевременные роды и прием некоторых лекарств. 

Кабрнохова также напомнила, что уже опровергнута связь аутизма с вакцинацией. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что данные о связи парацетамола с аутизмом остаются непоследовательными, а ценность спасающих жизнь вакцин не должна ставиться под сомнение. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило безопасность парацетамола для применения во время беременности.


Государственный институт контроля лекарств Чехии (SÚKL) также отметил в социальных сетях, что «доступные научные данные не подтверждают, что прием парацетамола во время беременности вызывает аутизм у детей».
Министр Валек подчеркнул, что пандемия COVID-19 показала: необоснованные заявления и преднамеренные вымыслы приводят к потерям жизней. По его словам, действия Трампа с его министром здравоохранения подрывают доверие к науке и медицинским исследованиям, и важно, что ВОЗ и EMA публично отреагировали на эти заявления.
политика Медицина и фармацевтика лечение Аптеки
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
14:00
28 СЕНТЯБРЯ 2025
586
КУЛЬТУРА
10 ОКТЯБРЯ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ТЫКВ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ТРОИ
21:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
1746
КУЛЬТУРА
ВЕЧЕР САТИРЫ И ЮМОРА С ЕРМЕКОМ ТУРСУНОВЫМ В КАРЛОВЫХ ВАРАХ
11:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2365
ТЕХНОЛОГИИ
ПАЦИЕНТОВ В ЧЕШСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУДЕТ ОПЕРИРОВАТЬ РОБОТ
10:00
26 СЕНТЯБРЯ 2025
2191
ЗДОРОВЬЕ
В СЕНТЯБРЕ В ПРАГЕ ВЫРОСЛО ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID-19, РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГЕПАТИТ А
20:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
3209
ЗДОРОВЬЕ
ВЫХОД ЧЕХИИ ИЗ ЕС МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ ДОСТУП БОЛЬНЫХ К ЛЕЧЕНИЮ
08:00
25 СЕНТЯБРЯ 2025
2616
ТЕХНОЛОГИИ
В ЧЕХИИ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР
13:00
24 СЕНТЯБРЯ 2025
3898
КУЛЬТУРА
СТЕКЛЯННАЯ ГАЛЕРЕЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ОТКРЫЛАСЬ В ЦЕНТРЕ ПРАГИ
19:00
23 СЕНТЯБРЯ 2025
2903
ЗДОРОВЬЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ПРОЕКТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БОЛЬНИЦ НА 2026 ГОД
16:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
4257
ТЕХНОЛОГИИ
ПОПУЛЯРНЫЙ РЕМЕНЬ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ЗА 3 280 КРОН: ОЧЕРЕДЬ ДЛИННЕЕ, ЧЕМ ЗА IPHONE 17
13:30
23 СЕНТЯБРЯ 2025
3560
КУЛЬТУРА
1 ОКТЯБРЯ В ПРАГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ГАЛЕРЕЯ SIGNALSPACE
18:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3674
ЗДОРОВЬЕ
СОТНИ СМЕРТЕЙ В ГОД: ЧЕМ ОПАСНА ПРИВЫЧКА ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ К САМОЛЕЧЕНИЮ
14:00
22 СЕНТЯБРЯ 2025
3440
ЗДОРОВЬЕ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И СОСУДОВ БЫЛИ И В ПРОШЛОМ ГОДУ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ В ЧЕХИИ
15:00
21 СЕНТЯБРЯ 2025
4092
ТЕХНОЛОГИИ
TIKTOK ОБЕЩАЕТ ЗАЩИТУ ЧЕШСКИХ ВЫБОРОВ ОТ ДЕЗИНФОРМАЦИИ И ВНЕШНЕГО ВЛИЯНИЯ
12:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
5769
КУЛЬТУРА
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ» И ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С НИКОЛАЕМ СОЛОДНИКОВЫМ В ПРАГЕ
08:00
19 СЕНТЯБРЯ 2025
6293
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ COVID. МЕДИКИ ПРИМЕНЯЮТ НОВУЮ ВАКЦИНУ