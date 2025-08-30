Как правильно давать детям карманные деньги: большинство получают до 600 крон в месяц





Согласно исследованию Air Bank, большая часть чешских детей получает ежемесячно карманные деньги до 600 крон. При этом 16% родителей не дают детям никаких средств.

Психолог Еронём Климеш отмечает: «Важно научить детей взаимодействовать с деньгами, чтобы они понимали их ценность. Деньги должны оставаться ограниченным ресурсом, чтобы дети учились расставлять приоритеты».



Сколько получают дети в разных возрастах

8–10 лет: чаще всего 100–300 крон (34%)

11–12 лет: также 100–300 крон (40%)

13–14 лет: 300–600 крон (39%)

15–17 лет: 300–600 крон (34%)



Директор по продуктам и инновациям Air Bank Йиржи Сухий отмечает, что почти треть родителей дает детям 300–600 крон в месяц, свыше 30% – 100–300 крон, а 11% родителей дают более 1000 крон. Старшие школьники и студенты часто получают еще больше, даже при наличии подработки.



Карманные деньги за домашние обязанности

В некоторых семьях карманные деньги выплачиваются условно – за дополнительную помощь по дому. Более половины родителей не платят за обычные домашние обязанности, считая это неправильным, однако около 40% оплачивают дополнительную работу.





Пример одной семьи: три стандартные обязанности (накрыть на стол, вынос мусора, загрузка посудомойки) не оплачиваются, за уборку ванной или пропылесосить всю квартиру дети получают вознаграждение.





На руки или на счет

Родители все чаще переводят карманные деньги на счет ребенка, особенно подросткам. Безналичный перевод используют 45% родителей, чаще всего так у 15–17-летних (59%). Дети 8–10 лет получают деньги на счет лишь в 12% случаев. Преимущества – удобство, контроль расходов и возможность откладывать. Традиционно наличные выбирают 39% родителей, комбинацию двух способов – 16%.



Для чего нужны карманные деньги

Чаще всего карманные деньги идут на мелкие радости и хобби, однако более 7% детей до 10 лет и около 10% подростков 15–17 лет используют их на питание и напитки в течение дня.





В среднем первый счет ребенку открывают в 12 лет. Большинство детей имеют собственную платежную карту, и примерно 40% могут распоряжаться средствами самостоятельно до определенного лимита, после чего требуется согласие родителей.