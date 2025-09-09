ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ДОМ И СЕМЬЯ
Получите 1500 крон на кружки для украинских детей в Чехии: заявки принимают с 10 сентября
9 сентября 2025
21:00
489
Родители или опекуны могут получить 1500 крон на ребенка 3–18 лет в виде трех ваучеров по 500 крон. Подать заявку можно с 10 сентября по 30 ноября 2025 года.
Кому доступна помощь:
- Семьям с детьми 3–18 лет по всей Чехии, находящимся в трудном финансовом положении.
- Семьям украинских беженцев с детьми 3–18 лет, проживающим в Чехии по визе временной защиты или визе толерантности и нуждающимся в поддержке.
Как подать заявку:
- На сайте Darujeme kroužky dětem выбрать «Я хочу запросить помощь» и зарегистрироваться в системе, указав данные всех детей 3–18 лет.
- Подать указанные на сайте документы, подтверждающие право на помощь (например, виза временной защиты или виза толерантности).
- После проверки профиля вы получите три ваучера по 500 крон на каждого ребенка. Найти кружок или активность можно через меню «Поиск организатора» или «Поиск активностей». Ваучеры можно использовать полностью или частично.
- PDF-подтверждение использования ваучера придет на электронную почту и предоставляется организатору кружка.
На что можно потратить 1500 крон:
- Членские взносы, участие в экспедициях, соревнованиях, тренировках.
- Аренда музыкальных инструментов или спортивного инвентаря.
- Частичная покупка инвентаря для ребенка (рюкзак, кроссовки, фонарь, материалы для рисования).
- Оплата мероприятий выходного дня (например, летний лагерь), если они входят в долгосрочную программу.
Деятельность должна проводиться организациями, зарегистрированными в Aktivní město, например:
- спортивные клубы,
- детские организации (скауты, пожарные-волонтеры), DDM, SVČ, ZUŠ, Sokol Gymnasium,
- другие организации для досуга, включая школы.
Важные условия: ваучер действует 30 дней.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
9 СЕНТЯБРЯ 2025
653
13:00
7 СЕНТЯБРЯ 2025
1859
16:30
5 СЕНТЯБРЯ 2025
3839
16:30
4 СЕНТЯБРЯ 2025
3489
18:00
3 СЕНТЯБРЯ 2025
3803
12:00
1 СЕНТЯБРЯ 2025
4675
18:00
30 АВГУСТА 2025
3801
16:30
29 АВГУСТА 2025
6781
15:00
29 АВГУСТА 2025
4182
13:30
28 АВГУСТА 2025
7389
15:00
27 АВГУСТА 2025
4020
15:00
26 АВГУСТА 2025
4324
18:00
25 АВГУСТА 2025
3989
21:00
22 АВГУСТА 2025
4047
19:30
22 АВГУСТА 2025
4619