ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Польша начала выдачу украинцев, бежавших от мобилизации

4 СЕНТЯБРЯ 2023
21:00
558
Новости 420on
В Польшу, как и в другие страны Евросоюза, могут массово поступать запросы из Украины о выдаче мужчин, покинувших родину за взятки, чтобы избежать мобилизации. Польша уже начала выдавать первых из них украинским властям, сообщила 4 сентября газета Rzeczpospolita.
По информации газеты, депутат парламента от правящей партии «Слуги народа» Давыд Арахамия заявил на днях, что украинские правоохранительные органы будут требовать выдачи своих граждан призывного возраста, которые незаконно покинули Украину, уклоняясь от мобилизации.

«По поручению президента Владимира Зеленского власти теперь будут проверять подлинность всех решений о невозможности прохождения военной службы (так называемых „синих книжек“), выданных военно-врачебными комиссиями после 24 февраля 2022 года», — пишет «Речь Посполита».

По данным киевских властей, десятки тысяч мужчин призывного возраста смогли получить поддельные «синие книжки» за взятки в размере от 3 до 15 тыс. долларов.

По данным штаба пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года по 31 августа границу с Польшей пересекли 2,87 млн украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а вновь покинули польскую территорию менее 2,8 млн человек.

«Куда-то исчезли почти 80 тыс. украинских мужчин призывного возраста, прибывших после 24 февраля 2022 года. Эти украинцы потенциально подлежат мобилизации на родине. Неизвестно, сколько из них действительно подлежат призыву», — пишет газета.

Киев рассматривает возможность привлечения к уголовной ответственности тех, кто избежал мобилизации и укрылся за границей за взятки.

«Это важно для Украины, потому что эти люди могли бы быть мобилизованы и увеличить численность вооруженных сил, что укрепило бы нашу оборону и безопасность», — сказал Федор Велиниславский, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

«Для того чтобы вернуть этих людей на родину, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них. Если такой человек попадается, например, во время проверки на дороге, то национальная информационная система полиции автоматически оповещает о том, что он является лицом, преследуемым украинской прокуратурой. Решение об экстрадиции этого человека будет принимать польский суд», — сообщил Rzeczpospolita Мариуш Чарка, пресс-секретарь президиума полиции Польши.



Следите за новостями Чехии в соцсетях:
Telegram 

Открой мир вместе с нами! Незабываемый тур по Барселоне!
Регистрируйся здесь.





Чехия война Украина Польша

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
4 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
517
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ, ГОВОРЯТ КРИТИКИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
611
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ШТРАФУЮТ ЗА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ НА СЧЕТ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ. ЭТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
9567
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
4 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
1375
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ БЕДНЕЮТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
4 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
517
ОБЩЕСТВО
КАРЛОВ УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ПРОГРАММУ «РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ». ВСЕ ДЕЛО В ДЕНЬГАХ, ГОВОРЯТ КРИТИКИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
17:00
611
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ШТРАФУЮТ ЗА ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТ НА СЧЕТ ВМЕСТО НАЛИЧНЫХ. ЭТО ХОТЯТ ИЗМЕНИТЬ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
15:00
9567
ЖИЗНЬ
МОЖНО ЛИ ПЕРЕВЕЗТИ РОДНЫХ В ЧЕХИЮ ПО ВОССОЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ?
4 СЕНТЯБРЯ 2023
13:30
1375
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ БЕДНЕЮТ РЕКОРДНЫМИ ТЕМПАМИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1324
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ В ПРАГЕ НОЧЬЮ ПРЕСЛЕДОВАЛИ МОТОЦИКЛИСТА В ТУННЕЛЕ. ПОГОНЯ ОКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
825
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ БЫСТРЕЕ ВСЕХ СТРАН ЕС ВЛЕЗАЕТ В ДОЛГИ
4 СЕНТЯБРЯ 2023
09:00
904
ОБЩЕСТВО
КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ, ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ В ЧЕХИИ НАЧИНАЮТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
4 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
741
ОБЩЕСТВО
В ОЛОМОУЦЕ ВОР ПО НАВОДКЕ ПЫТАЛСЯ УКРАСТЬ У МУЖЧИНЫ В МАГАЗИНЕ 200 000 КРОН
3 СЕНТЯБРЯ 2023
19:00
1326
ОБЩЕСТВО
ЖИТЕЛЬ БРНО ПОСПОРИЛ, ЧТО ПРОБЕЖИТ ГОЛЫМ ДО ЛЕСА И ОБРАТНО. ОТ ПОЛИЦИИ ОН СПРЯТАЛСЯ В КУСТАХ
3 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
864
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ПРЕВЗОШЛИ В ПУНКТУАЛЬНОСТИ НЕМЕЦКИЕ