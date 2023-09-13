ВИДЕО: У пражского бездомного украли брюки, пока он спал. Нижнего белья на нем не было тоже

Сотрудники пражской полиции оказали помощь бездомному, который сидел голый по пояс у станции метро Nádraží Holešovice.Мужчина рассказал, что во сне кто-то похитил его брюки, а нижнего белья у него вообще не было. Судя по звонкам на линию 156, он был обнаружен в Праге 7 и вызвал беспокойство у родителей детей. В ответ на жалобы операторы направили на место патруль. Полицейские рассказывают, что мужчина старался сидеть так, чтобы его ничего не видно было, но камеры наблюдения всё запечатлели.Мужчина утверждал, что его брюки, вероятно, украли, поскольку он проснулся без них. «Полицейские попытались помочь мужчине и связались с сотрудниками Армии спасения, но, увы, из-за их загруженности помощь с доставкой была невозможной,» — сообщила представитель пражской полиции Ирена Сейфертова в Facebook. Поэтому патруль сам поехал к благотворительному фонду и доставил одежду. Мужчина надел новую одежду на месте и ушел.