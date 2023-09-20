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Пражский зоопарк был вынужден усыпить белую медведицу Берту
22 сентября 2023
14:30
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Животное страдало от тяжелого онкологического заболевания, которое оказалось неизлечимым. 19-летняя Берта всю свою жизнь провела в Праге. Самец Том остается единственным белым медведем в зоопарке.
После рождения в 2003 году Берту приняли за медвежонка-самца. Композитор Петр Гапка выбрал для него имя Альберт, а когда выяснилось, что белый медвежонок — самка, Альберта переименовали в Берту.
В зоопарке напомнили, что некоторое время Берта жила вместе со своей матерью Борой, но после того, как она повзрослела, самок пришлось разделить в вольере.
«Появление в 2009 году медвежонка Тома принесло семье успокоение. Сотрудники зоопарка попытались познакомить троицу, и результат превзошел ожидания: все три медведя прекрасно ужились вместе», — написали в зоопарке в память о Берте.
Она и Том, который на четыре года младше, прекрасно дополняли друг друга.
Новая самка не появится в существующем помещении. Зоопарк планирует построить новую экспозицию под названием «Арктика».
«Что касается одинокого Тома, то сегодня мы обсудили с куратором Павлом Брандлом возможность попросить координатора разместить еще одного самца, чтобы он составил Тому компанию на время строительства Арктики», — сообщил в Facebook Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.
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