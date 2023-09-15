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Четверо рабочих попали под поезд в Страконице, двое из них погибли
3 октября 2023
21:01
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Во вторник утром в районе города Белчице в регионе Страконице поезд, двигавшийся на большой скорости, сбил группу людей. Два человека погибли, еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщил Мирослав Шупик, пресс-секретарь южночешской полиции. Администрация железной дороги подтвердила, что это были ее сотрудники.
Павел Тесарж, пресс-секретарь железнодорожной администрации, подтвердил, что эти люди были ее сотрудниками. «Они работали и были сбиты поездом, направлявшимся в депо», — сказал Тесарж. Он добавил, что точные причины трагедии будут предметом дальнейшего расследования.
Спасатели узнали о происшествии около 09:30. На месте происшествия работали два вертолета из городов Ческе-Будеевице и Пльзень. «К сожалению, двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, и прибывшие врачи констатировали их смерть», — сказала Петра Кафкова, представительница южночешской службы скорой помощи.
Она отметила, что еще двое мужчин получили тяжелые множественные травмы. «Парамедики оказали им интенсивную добольничную неотложную помощь, включая медикаментозную терапию и стабилизацию жизненно важных функций путем подключения к искусственной вентиляции легких», — рассказала Кафкова.
Впоследствии один из мужчин был доставлен вертолетом Kryštof 7 в Пльзеньскую университетскую больницу, а другой — вертолетом Kryštof 13 в больницу Ческе-Будеевице. «Состояние обоих мужчин тяжелое», — сообщила представительница скорой помощи.
По данным полиции, в поезде не было пассажиров. Поезда на линии Белчице — Блатна некоторое время не ходили, Чешские железные дороги ввели альтернативный автобусный транспорт.
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