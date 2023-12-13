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Отстающая Чехия: Сменить постоянный адрес онлайн — утопия в Чехии, в Эстонии — реальность

Анастасия Князева
14 декабря 2023
16:00
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«Сменить постоянное место жительства можно через электронный регистр населения», — рассказала cотрудница Иинова в интервью о том, как все устроено в Эстонии. Войти в систему можно с помощью удостоверения личности с чипом, с помощью специального ключа, аналогичного чешскому мобильному ключу eGovernment, или, например, с помощью банковского идентификатора.
«В реестре вы должны заполнить заявление и отправить его. Затем сотрудник рассматривает ее и оценивает, насколько полно оно составлено», — сказала далее эстонская чиновница.

Если с заявлением нет никаких проблем, оно обрабатывается в течение нескольких минут. «Согласно закону, у нас есть десять рабочих дней. Но если заявление в порядке, мы сделаем это быстрее», — пояснила она.

Легче и быстрее всего процесс проходит, когда люди в Эстонии переезжают в недвижимость, которая находится в их собственности.

«Я могу менять свой адрес хоть каждый день. Сегодня я буду жить здесь, завтра — там. Если вы являетесь владельцем недвижимости, то смена происходит практически автоматически», — говорит Иинова.

Научная фантастика для чехов
В Чехии такой возможности нет. Когда люди хотят сменить постоянный адрес, они должны лично прийти в офис.

«Гражданин сообщает о смене постоянного места жительства в регистрационный орган по месту нового постоянного места жительства. При подаче заявления необходимо заполнить и подписать бланк регистрации постоянного места жительства, а также подтвердить свою личность удостоверением личности или аналогичным документом», — сообщил Ондржей Кратошка, представитель Министерства внутренних дел.

Более того, по его словам, никто не знает, когда эта опция будет доступна в Чехии. «На данный момент у нас нет точного графика таких изменений», — сказал Кратошка.

Среди документов, которые житель Чехии должен предоставить при смене адреса, — свидетельство о праве собственности на квартиру, дом или определенную его часть, либо законность пользования недвижимостью, то есть договор субаренды или аренды. В Эстонии все происходит аналогичным образом, но достаточно предоставить договор в электронном виде с цифровой подписью.

Другие варианты
В Эстонии сменить адрес можно не только в электронном виде, но и по обычной или электронной почте. В первом случае люди распечатывают заполненный бланк заявления, который либо уже подписан электронной подписью, либо подписывают его вручную. Затем этот документ помещается в конверт и отправляется в соответствующее муниципальное учреждение.

Заявление по электронной почте работает практически так же, за исключением того, что люди заполняют его на компьютере, ставят цифровую подпись и затем отправляют.

Однако ни один из этих вариантов в Чехии недоступен. «В связи с законодательно прописанными действиями личное присутствие заявителя на смену постоянного места жительства представляется необходимым», — сказал Кратошка в интервью.

Смена адреса без нового удостоверения личности
При смене адреса в Чехии необходимо также подать заявление на получение нового удостоверения личности, которое по закону выдается в течение 30 дней с момента подачи заявления. Из-за этого жителям Чехии приходится ходить в офис не один, а два раза.

А вот жителям Эстонии можно обойтись без обоих визитов, поскольку у них нет постоянного адреса в удостоверении личности.

«Такая необходимость возникает только при смене имени или пола», — сказала чиновница.
Чехия технологии

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