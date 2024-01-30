Пресловутое немецкое затишье подходит к концу. Начинается политическое землетрясение

Шестидневная забастовка железнодорожников сменится в пятницу, 2 февраля, масштабной предупредительной забастовкой на региональном и городском транспорте Германии. В обоих случаях водители и машинисты поездов требуют повышения заработной платы.

Таким образом, протесты в Германии, которыми был полон январь, продолжаются. В последние недели о своем недовольстве заявили и грузоперевозчики, большой резонанс вызвала акция протеста фермеров. Они в свою очередь отвергают сокращение субсидий на дизельное топливо для своего бизнеса.

Накаленная атмосфера отражается на поддержке партий, входящих в правительственную «светофорную коалицию»: социал-демократов SPD, либералов из FDP и «Зеленых». Согласно текущим опросам, оппозиционная христианско-демократическая коалиция CDU/CSU теперь выиграет выборы в Бундестаг.

И если коалиция «Зеленых» сохраняет результат, аналогичный тому, что был на парламентских выборах 2021 года, то SPD канцлера Олафа Шольца с тех пор упала с 26 до 14%, а либеральная FDP опустилась ниже 5-процентного порога, необходимого для прохождения в парламент.

И все это в год выборов. Менее чем через две недели пройдут повторные земельные выборы в некоторых районах Берлина, затем выборы в Европарламент в июне, а осенью — выборы в земельные собрания в регионах на востоке страны.

Еще одна партия вызывает переполох в Германии. Новую партию DAVA называют филиалом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и еще одним радикальным образованием на политической сцене.

По данным газеты Welt, DAVA хочет набрать очки на европейских выборах этого года среди турецкой диаспоры в Германии и расширить влияние режима Эрдогана.

За последние недели сотни тысяч человек неоднократно выходили на улицы в знак протеста против ультраправых. Начало серии демонстраций, проходящих в основном по выходным в крупных городах, было положено расследованием группы Correctiv по поводу встречи ультраправых в Потсдаме.

Встреча должна была быть посвящена так называемой ремиграции — идее принудительной депортации мигрантов и немцев с иммигрантскими корнями. Участники также были связаны с набирающей силу оппозиционной партией «Альтернатива для Германии» (AfD).

Именно против AfD направлены нынешние протесты, и, по словам Германа Бинкерта, директора исследовательского агентства Insa, они оказывают влияние на результаты партии. Партия потеряла 1,5% по сравнению с последним опросом, проведенным для Bild.

Результат в 21,5% все равно выводит ее на второе место с большим отрывом от всех партий, входящих в правящую трехпартийную коалицию.

Проигрыш на окружных выборах

Результат состоявшегося в выходные второго тура окружных выборов в округе Заале-Орла в Тюрингии также считается следствием демонстраций против AfD. Кандидат от консервативного ХДС сумел привлечь внимание избирателей других партий и с небольшим отрывом победил первоначального фаворита от AfD.

Однако Вольфганг Муно, профессор политологии в Университете Ростока, скептически оценивает влияние протестов на принятие решений избирателями. «Многие избиратели AfD убеждены, что AfD права. После десяти лет ее существования все знают, за что выступает партия, поэтому я сомневаюсь в мифе о протестных избирателях», — написал Муно.

Он также предупреждает, что AfD пытается преуменьшить значение протестов. «Она создает фальшивые новости, например, о том, что протестующим платят, что число протестующих завышено», — добавляет Муно.

AfD возникла как протестная партия в 2013 году, но после миграционного кризиса в Европе в 2015 году она значительно сдвинулась вправо. «И теперь в ней доминируют правые экстремисты. Они сформировали сеть с другими экстремистскими группами», — говорит политолог о второй по силе оппозиционной партии Германии. Сам он считает ее реальной угрозой для немецкой демократии.

Демонстрации против AfD не повлияли на предпочтения в четырехмиллионной земле, граничащей с Чехией. Согласно опросу, проведенному 18–23 января, AfD выиграла бы выборы в Саксонии с 35%.

В чем сила AfD?

Предупреждение для правящей коалиции Германии — это не только опросы по национальным предпочтениям. Плохое настроение продемонстрировал и опрос Saschsen-Monitor, проведенный по заказу правительства земли Саксония.

Хотя коалиция сохранит большинство в земельном собрании, несмотря на победу AfD, опрос показывает ухудшение настроения среди саксонцев.

Проблема для саксонцев заключается главным образом в политике предоставления убежища. Отношение AfD к миграции является основной причиной голосования для двух третей избирателей. Вопросы социальной, внешней политики и политики безопасности играют роль лишь для каждого пятого сторонника партии.

Против иностранцев высказались 64% саксонцев, опрошенных Saschsen-Monitor, что на 24% больше, чем за полтора года. Среди саксонцев также выросла нетерпимость к безработным, мусульманам, ЛГБТ+ и евреям.

«Опрос поддерживает нашу политику по всем пунктам: граждане хотят больше прямой демократии, меньше мигрантов, меньше благоприятствования меньшинствам и меньше пропаганды на общественном вещании», — отреагировал на результаты опроса Йорг Урбан, председатель саксонской партии AfD.

Хотя общая удовлетворенность людей остается относительно высокой, восприятие их собственного финансового положения или чувства безопасности значительно ухудшилось. Доверие к государственным институтам также снижается.

Только 18% саксонцев удовлетворены работой федерального правительства, что на 21% меньше, чем за полтора года после последнего опроса. В целом по стране правительством Шольца недовольны 70% избирателей. Лучше обстоят дела с правительством саксонской земли, которому доверяют 44% саксонцев.

Пока неясно, какую роль для таких убеждений сыграет мобилизация общества на протесты против ультраправых. По мнению политолога из Ростока Вольфганга Муна, демократы должны сейчас подкрепить экстремистские позиции аргументами и активизировать сторонников демократии.