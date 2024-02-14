Правдоподобное видео в несколько кликов. OpenAI наглядно показывает новые способности ИИ

OpenAI just dropped their Sora research paper.



As expected, the video-to-video results are flipping spectacular 🪄



A few other gems: pic.twitter.com/MiRe2IYkcI — Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) February 16, 2024

Компания, создавшая чат-бота ChatGPT, пока сделала Sora доступной для избранных пользователей. Однако они уже наводнили сеть X видеороликами, начиная от анимации и заканчивая видео с участием «реальных» людей.По словам создателей, Sora может создавать видео продолжительностью до 60 секунд с высокодетализированными сценами, сложным движением камеры и множеством персонажей с яркими эмоциями. Например, вот такие:«Прекрасный заснеженный Токио живет своей жизнью. Камера движется по оживленным улицам города, следуя за некоторыми людьми, которые наслаждаются великолепной снежной погодой и закупаются в ближайших киосках. Красивые лепестки сакуры летят по ветру вместе со снежинками», — поделились создатели, демонстрируя новые возможности ИИ в сети X.По словам Альтмана, у текущей модели пока есть слабые места: например, она может с трудом соблюдать законы физики в сложных сценах.OpenAI хочет избежать обмана пользователей, всегда позволяя узнать, было ли видео создано ИИ, и не позволяя создавать видео с лицами знаменитостей.Искусственный интеллект оказался в центре внимания благодаря разработке ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и поэзию, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.Более продвинутая модель искусственного интеллекта, GPT-4, стала доступна в марте 2023 года. Ожидается, что она сможет давать более безопасные и полезные ответы и откроет путь к распространению технологий, похожих на работу человека.Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но это касается только старой версии чат-бота, GPT-3.5. Более продвинутый ИИ GPT-4, способный давать более точные и полезные ответы, доступен только обладателям подписки. Это обойдется потенциальным покупателям в 20 долларов в месяц, или примерно в 453 чешские кроны.За ChatGPT стоит финансируемый Microsoft стартап OpenAI.