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Правдоподобное видео в несколько кликов. OpenAI наглядно показывает новые способности ИИ
22 февраля 2024
19:30
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С помощью всего нескольких команд искусственный интеллект может создать реалистичное видео, практически неотличимое от реального. Таков новый проект OpenAI под названием Sora, который глава компании Сэм Альтман представил на прошлой неделе в сети X.
OpenAI just dropped their Sora research paper.— Bilawal Sidhu (@bilawalsidhu) February 16, 2024
As expected, the video-to-video results are flipping spectacular 🪄
A few other gems: pic.twitter.com/MiRe2IYkcI
Компания, создавшая чат-бота ChatGPT, пока сделала Sora доступной для избранных пользователей. Однако они уже наводнили сеть X видеороликами, начиная от анимации и заканчивая видео с участием «реальных» людей.
По словам создателей, Sora может создавать видео продолжительностью до 60 секунд с высокодетализированными сценами, сложным движением камеры и множеством персонажей с яркими эмоциями. Например, вот такие:
«Прекрасный заснеженный Токио живет своей жизнью. Камера движется по оживленным улицам города, следуя за некоторыми людьми, которые наслаждаются великолепной снежной погодой и закупаются в ближайших киосках. Красивые лепестки сакуры летят по ветру вместе со снежинками», — поделились создатели, демонстрируя новые возможности ИИ в сети X.
对了提醒各位爱国🇨🇳的中国朋友们，OpenAI的文字转视频模型Sora，这个名字是日文里“天空”的意思— 悉尼奶爸 SydneyDaddy 雪梨奶爸 🇦🇺 (@SydneyDaddy1) February 16, 2024
从最早放出的那个东京街景视频就能看出来，下面是另一个日本场景
所以各位不但不能用这么辱华的东西，而且要大声抗议OpenAI这种跪舔军国主义的行为
pic.twitter.com/OM16oiZjVE
OpenAI хочет избежать обмана пользователей, всегда позволяя узнать, было ли видео создано ИИ, и не позволяя создавать видео с лицами знаменитостей.
Феномен под названием ChatGPT
Искусственный интеллект оказался в центре внимания благодаря разработке ChatGPT. Эта чат-система может генерировать различные тексты, включая статьи, эссе, шутки и поэзию, на основе простых запросов. ChatGPT учится отвечать на предложения пользователей и, как и люди, учится на основе большого количества данных.
Более продвинутая модель искусственного интеллекта, GPT-4, стала доступна в марте 2023 года. Ожидается, что она сможет давать более безопасные и полезные ответы и откроет путь к распространению технологий, похожих на работу человека.
Веб-приложение предлагается OpenAI бесплатно, но это касается только старой версии чат-бота, GPT-3.5. Более продвинутый ИИ GPT-4, способный давать более точные и полезные ответы, доступен только обладателям подписки. Это обойдется потенциальным покупателям в 20 долларов в месяц, или примерно в 453 чешские кроны.
За ChatGPT стоит финансируемый Microsoft стартап OpenAI.
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