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OpenAI представит новую беcплатную модель ИИ
14 мая 2024
12:00
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Компания OpenAI, создавшая чатбота ChatGPT, выпустит новую модель генеративного искусственного интеллекта (ИИ) под названием GPT-4o. Новая модель призвана предоставить пользователям самые передовые возможности в создании и понимании текста, изображений, звуков и голосов. Новая модель более эффективна, чем предыдущая, и компания будет предлагать ее бесплатно.
Об этом заявила главный технический директор OpenAI Мира Мурати.
Во время презентации исследователи OpenAI продемонстрировали новые возможности голосового помощника ChatGPT. В одной из демонстраций голосовой помощник смог прочитать сказку на ночь разными голосами, с эмоциями и интонациями. Во второй демонстрации он использовал свои зрительные навыки, чтобы провести через решение математического уравнения, написанного на листе бумаги.
Новая языковая модель, обученная на огромном количестве данных из интернета, лучше обрабатывает текст и звук и может работать с 50 языками. Например, теперь чатбот может общаться с пользователями человеческим голосом, переводить с одного языка на другой и обрабатывать информацию с камеры смартфона одновременно с речевыми командами. Таким образом, он становится конкурентом голосовых помощников, таких как Alexa от Amazon и Siri от Apple. Пользователи могут разговаривать с ChatGPT и получать ответы в реальном времени без задержек, а также прерывать его во время разговора, что позволяет реалистично вести беседу, чего голосовые чат-боты ИИ раньше не умели.
OpenAI запустит свою новую модель в ближайшие дни. Пользователи, подписавшиеся на услуги компании, получат более высокие лимиты пропускной способности, чем пользователи, которые не платят за услуги.
Bloomberg отметил, что с презентацией новой модели возникло несколько проблем. Во время выступления исследователей звук часто прерывался. Система искусственного интеллекта также удивила наблюдателей, когда сначала инструктировала исследователя во время решения задачи по алгебре, а затем сказала флиртующим голосом: «Ух ты, какая на тебе классная одежда».
Компания OpenAI стремится расширить пользовательскую базу своего ChatGPT, который поразил мир своей способностью создавать человекоподобный письменный контент и высококачественный программный код.
Вскоре после своего запуска в конце 2022 года ChatGPT был назван приложением, которое быстрее всех достигло 100 миллионов ежемесячных пользователей. Однако, по данным аналитической компании Similarweb, посещаемость сайта компании в прошлом году была похожа на американские горки и только сейчас возвращается к пику, достигнутому в мае 2023 года. Компания также сталкивается с необходимостью расширения своей пользовательской базы.
OpenAI провела конференцию за день до запланированной ежегодной конференции разработчиков Google. Ожидается, что на этом мероприятии Google представит свои новые функции, связанные с искусственным интеллектом, сообщает Reuters.
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