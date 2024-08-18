Цифровизация управления строительством вернется на старые рельсы?

Примерно через два месяца после вступления в силу нового закона о строительстве и связанной с ним новой цифровой системы, у которой есть проблемы, Минрегион попытается спасти ситуацию новой законодательной мерой.





Министр регионального развития Иван Бартош («Пираты») пообещал это во вторник на встрече с ассоциациями муниципалитетов и строителей.





«Поскольку новый закон о строительстве и новые системы вступили в силу, один из больших вопросов заключается в том, делает ли чиновник или строитель то, что требует закон в данный момент. Система описывает документы и записи по мере их поступления, однако некоторые шаги могут быть сомнительными в интерпретации, если кто-то оспорит решение. Двойная система, при которой одновременно применялись бы и новый, и старый закон, совершенно невозможна. Посмотрим, сможем ли мы найти какое-то законодательное или толковательное облегчение, но мы не можем иметь два разных правовых механизма для одного и того же», — сказал Бартош.





«Учитывая серьезность ситуации, все экспертные группы сходятся во мнении о необходимости быстрых законодательных действий в виде обходного пути, который устранил бы правовую неопределенность до тех пор, пока цифровая система не заработает полностью и безупречно. Эта мера должна позволить вернуться к прежней процедуре подаче заявок и документации территориального планирования, какой она была до 30 июня 2024 года», — заявил после встречи с SZ Byznys генеральный секретарь Ассоциации застройщиков Зденек Судный.





На практике, по его словам, пока не ясно, как должно выглядеть законодательное решение. Вариантом может стать сценарий, который представил на пресс-конференции в понедельник председатель Союза городов и муниципалитетов Чехии Франтишек Лукл. По его словам, законодательное изменение должно позволить чиновникам временно использовать исходные системы, в которых они работали, до конца июня этого года и продолжать обрабатывать в них старые заявки.





«Нам не представляется возможным настроить систему по принципу „склеивания ласточкиного гнезда“, но необходимо подойти к решению, которое будет радикальным. И который не появится через месяцы, как предполагает министерство, а который лучше всего проявится за дни», — сказал Лукл на пресс-конференции в понедельник.





По словам Судного, эксперты, принявшие участие во встрече во вторник, смогут получить более подробную информацию через две-три недели. «Мы предполагаем, что дальнейшие переговоры будут проходить с экспертными группами», — добавил Судный от разработчиков.





У чиновников и строителей проблемы





В цифровой системе, в которую строители теперь вводят свои требования, по словам председателя Ассоциации секретарей муниципальных и муниципальных учреждений Яна Голицкого, в настоящее время невозможно идентифицировать, например, иностранных лиц, а также невозможно просмотреть файлы кроме как через устройство, на котором авторизован чиновник.





По словам президента Ассоциации предпринимателей-строителей Иржи Ноузы, проблема связана не только с плохо функционирующим порталом застройщика и Информационной системой управления строительством, но и с неработающим Национальным геопорталом территориального планирования. По его словам, инвестор на данный момент не может выполнить обязательство по заключению на геопортале исполнительных договоров с соответствующими муниципалитетами. Таким образом, невозможно выполнить процедуры, предусмотренные законом, что приводит к правовой неопределенности.





Министерство также, согласно заявлению Ивана Бартоша во вторник, будет предоставлять экспертам технические характеристики и акселерационную документацию по уже реализованным контрактам в рамках цифровизации управления строительством и Национального геопортала пространственного планирования.