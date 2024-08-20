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Число компаний с русскими владельцами в Чехии сокращается, а среди словаков и венгров — увеличивается
2 сентября 2024
14:00
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Больше всего в этом году в Чехии сократилось количество компаний, принадлежащих белорусам и россиянам. Напротив, быстрее всего увеличивается число собственников фирм из Венгрии и Словакии. Это следует из анализа консалтинговой компании Dun & Bradstreet, которая занимается предоставлением информации о компаниях.
Число российских владельцев чешских компаний сократилось почти на 12% в годовом исчислении, сейчас их в Чехии 9463 человека. Еще большее процентное падение зафиксировано у компаний, принадлежащих белорусам, число которых сократилось на 12,7%, до 914 компаний. Последние три года мы наблюдаем значительное снижение количества компаний, принадлежащих россиянам. Наибольшее количество компаний (14 646) было в руках россиян в 2021 году, добавила Катержина Клосова, директор по продажам Dun & Bradstreet.
Напротив, быстрее всего растет число компаний с венгерскими владельцами: по сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 115 (рост на 4,64%). Выросло и число компаний со словацкими владельцами — на 495 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 3,25%). «С весны прошлого года словаки добавили в свои портфели еще 495 чешских компаний, что является вторым по величине ростом за последние пять лет», — пояснила Катержина Клосова, добавив, что экспансия на чешский рынок является логичным шагом для наших восточных соседей, когда расширение бизнеса или открытие новых компаний. Важную роль играет общее прошлое обоих государств, практически нулевой языковой барьер и территориальная близость.
В то же время словаки остаются наиболее частыми иностранными владельцами чешских компаний, контролируя, в частности, 15 746 компаний. Второе место занимают украинцы с 12 803 компаниями, а россияне по-прежнему остаются третьими, несмотря на значительное падение.
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