Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил прибыл в Киев на саммит Крымской платформы

«В августе 2021 года на первом саммите «Крымской платформы» я сказал, что аннексия Крыма не может быть похожа на наш Мюнхен «про нас без нас», — заявил Выстрчил. «Я тогда представлял Чехию и подчеркивал, что мы должны встать на защиту Украины. События после аннексии Крыма показывают нам, что если нашей поддержки будет недостаточно, Россия не остановится», — добавил он. «И еще надо иметь в виду, что мирные переговоры не могут состояться без участия Украины, и результаты переговоров должны быть приемлемыми для Украины», — заявил председатель Сената.



Последний раз Выстрчил посещал Киев в ноябре 2023 года, когда почтил память жертв по случаю 90-летия голода в Украине 1932-1933 годов. В августе 2021 года принял участие в первом саммите Крымской платформы в украинской столице; он также поддержал территориальную целостность Украины, посетив административную границу Крыма в Херсонской области. Второй ежегодный саммит на парламентском уровне состоялся в Праге в октябре 2023 года.



Крымская платформа была создана летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Он объединяет около 70 стран и международных организаций и направлен на координацию всех существующих национальных и международных усилий по прекращению оккупации Крымского полуострова.