Феномен онлайн-знакомств теряет популярность: пользователи устали от «фастфуд»-романов

Вслед за падением интереса к приложениям снижается и рыночная стоимость их владельцев. Акции американской компании Match Group (Tinder, Match.com, Hinge) за последние пять лет упали более чем на две трети. У конкурента — Bumble — обвал оказался еще более драматичным: минус 90% от максимумов времен пандемии.

По словам Кристины Мертловой, коуча по знакомствам и руководительницы агентства Date2K, это закономерное явление:







«Мы видим этот тренд по всему рынку. Люди устали от поверхностного подхода, когда знакомства больше напоминают листание каталога, чем путь к реальному общению. Их выматывает бесконечный поиск, который ни к чему не приводит и в итоге снижает самооценку».



Рост фейков и разочарование



Согласно исследованиям британского Центра изучения любви, секса и отношений, к оттоку пользователей приводит не только эмоциональное выгорание, но и чувство оторванности от реальности. Еще одна проблема — растущее число фальшивых аккаунтов и мошенников, использующих генеративный ИИ.



«Сейчас можно легко создать реалистичное фото несуществующего человека, сгенерировать идеально выверенные сообщения, выстроить доверительный диалог, который с самого начала основан на манипуляции», — поясняет Мертлова.



Многие пользователи жалуются, что переписываются с привлекательными людьми, которые так и не решаются перейти к видеозвонку или реальной встрече. Это подрывает доверие к онлайн-знакомствам. Ситуацию усугубляет явление «гостинга» — внезапное и полное прекращение общения без объяснений.



Успех — у меньшинства



Согласно данным чешского Национального института психического здоровья (Český národní ústav duševního zdraví), в Чехии через



Маркета Шетинова, основательница проекта «Современная любовь» (Moderní láska), отмечает:

Многие пользователи жалуются, что переписываются с привлекательными людьми, которые так и не решаются перейти к видеозвонку или реальной встрече. Это подрывает доверие к онлайн-знакомствам. Ситуацию усугубляет явление «гостинга» — внезапное и полное прекращение общения без объяснений.Согласно данным чешского Национального института психического здоровья (Český národní ústav duševního zdraví), в Чехии через интернет знакомится лишь около 13% пар. Самый частый способ найти партнера — через друзей (около 20%), затем — на работе, учебе или в рамках хобби и мероприятий. Онлайн-знакомства популярны в основном среди молодежи от 18 до 25 лет, а с возрастом интерес к ним стремительно падает.Маркета Шетинова, основательница проекта «Современная любовь» (Moderní láska), отмечает:

«Многие поняли, что невозможно построить отношения, ориентируясь только на фото и текст. Поэтому все больше людей возвращаются к живому общению».



Впрочем, и среди молодежи наблюдается отход от специализированных приложений. Вместо этого они находят партнеров на других цифровых платформах: в сообществах по интересам, в игровых чатах, туристических клубах, на спортивных форумах. Все чаще они выбирают более «естественные» и непринужденные форматы сближения.