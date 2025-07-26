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Угроза или поддержка? Как ИИ влияет на рынок труда: кто в зоне риска
26 июля 2025
18:00
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Новая аналитическая работа исследовательского центра Microsoft Research показала, как стремительно генеративный искусственный интеллект (ИИ) трансформирует профессиональную среду. Особенно высокую степень пересечения с возможностями ИИ продемонстрировали профессии, связанные с языком — переводчики, журналисты, писатели, авторы и корректоры. Напротив, физический труд и профессии, требующие непосредственного взаимодействия с людьми, сохраняют относительную устойчивость перед технологическими изменениями.
Что показало исследование Microsoft
Исследователи проанализировали около 200 000 реальных диалогов между пользователями и ИИ-инструментом Copilot, чтобы выяснить, какие именно задачи сегодня люди чаще всего решают с помощью искусственного интеллекта. В лидерах — сбор информации, написание текстов и подготовка аналитических материалов. ИИ при этом выполняет роль помощника: подсказывает, предлагает решения, участвует в образовательном процессе и консультировании.
На этом фоне наибольшую уязвимость продемонстрировали переводчики — 98% их задач, по данным отчета, схожи с функциями, с которыми Copilot справляется эффективно и до конца. Также в список самых подверженных риску профессий вошли историки, литературные авторы, журналисты, редакторы и специалисты по связям с общественностью (PR).
Устойчивые профессии: забота, руки и машины
ИИ пока слабо влияет на профессии, где важны физические навыки, контакт с людьми и сенсорная чувствительность. Среди них:
- санитарки и сиделки;
- массажисты;
- операторы и обслуживающий персонал на производстве;
- водители грузовиков и тракторов;
- кровельщики, посудомойщики, уборщики.
Таким образом, сферы ухода, обслуживания и физического труда, особенно в комбинации с личным взаимодействием, остаются вне поля активного вытеснения ИИ.
Паниковать не стоит
Хотя для работников творческих и языковых профессий эти данные могут показаться тревожными, источник TechRadar подчеркивает: речь не идет о замене человека машиной. ИИ скорее становится инструментом поддержки и дополнения, а не конкурентом.
Рынок труда меняется, но не обнуляется — таков основной вывод исследования. Для специалистов, работающих с текстом, это сигнал к адаптации, освоению новых технологий и переосмыслению своего профессионального профиля, но не повод отказываться от профессии.
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