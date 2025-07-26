Угроза или поддержка? Как ИИ влияет на рынок труда: кто в зоне риска

Что показало исследование Microsoft

Исследователи проанализировали около 200 000 реальных диалогов между пользователями и ИИ-инструментом Copilot, чтобы выяснить, какие именно задачи сегодня люди чаще всего решают с помощью искусственного интеллекта. В лидерах — сбор информации, написание текстов и подготовка аналитических материалов. ИИ при этом выполняет роль помощника: подсказывает, предлагает решения, участвует в образовательном процессе и консультировании.







На этом фоне наибольшую уязвимость продемонстрировали переводчики — 98% их задач, по данным отчета, схожи с функциями, с которыми Copilot справляется эффективно и до конца. Также в список самых подверженных риску профессий вошли историки, литературные авторы, журналисты, редакторы и специалисты по связям с общественностью (PR).









Устойчивые профессии: забота, руки и машины

ИИ пока слабо влияет на профессии , где важны физические навыки, контакт с людьми и сенсорная чувствительность. Среди них:

санитарки и сиделки;

массажисты;

операторы и обслуживающий персонал на производстве;

водители грузовиков и тракторов;

кровельщики, посудомойщики, уборщики.

Таким образом, сферы ухода, обслуживания и физического труда, особенно в комбинации с личным взаимодействием, остаются вне поля активного вытеснения ИИ.







Паниковать не стоит

Хотя для работников творческих и языковых профессий эти данные могут показаться тревожными, источник TechRadar подчеркивает: речь не идет о замене человека машиной. ИИ скорее становится инструментом поддержки и дополнения, а не конкурентом.







Рынок труда меняется, но не обнуляется — таков основной вывод исследования. Для специалистов, работающих с текстом, это сигнал к адаптации, освоению новых технологий и переосмыслению своего профессионального профиля, но не повод отказываться от профессии.