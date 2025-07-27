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Достаточная ли это защита? Почему сердечки и смайлики на лицах детей не спасают их в интернете
27 июля 2025
11:00
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Социальные сети стали неотъемлемой частью повседневности: они охватывают всех, у кого есть смартфон и доступ в интернет. Миллионы пользователей ежедневно делятся в сетях подробностями своей жизни — и нередко вовлекают в это собственных детей. Чтобы защитить их, родители закрывают лица детей на фотографиях смайликами, сердечками или другими эмодзи. Но эксперты по кибербезопасности предупреждают: подобные меры не работают и не гарантируют никакой анонимности.
Иллюзия безопасности
Решение — публиковать или не публиковать фотографии ребенка — вызывает разногласия даже в семьях. Одни родители категорически отказываются от размещения любых изображений своих детей в интернете. Другие, наоборот, превращают жизнь ребенка в онлайн-дневник. Есть и третья группа — те, кто вроде бы осознают возможные риски, но продолжают делиться фотографиями, прикрывая лицо ребенка эмодзи. Кажется, что таким образом удается совместить приятное с полезным: и запостить фото, и как защитить частную жизнь малыша.
Но, как подчеркивает специалистка по кибербезопасности Лиза Вентура, такая стратегия — не более чем «спектакль для спокойствия родителей».
«Буду откровенна: размещение смайлика на лице ребенка почти ничего не дает. Это жест, который успокаивает родителей, но не обеспечивает реальной защиты», — заявила Вентура в интервью британскому изданию The Independent. Она является основательницей организации Cyber Security Unity и лауреаткой профильных премий.
Угрозы — не в лице, а в обстановке
Даже если лицо ребенка закрыто, родители зачастую публикуют массу другой информации, по которой можно довольно легко установить личность: школьная форма, кружки, дни рождения, интерьеры дома, маршруты, любимые места. Все это — важные кусочки мозаики, из которых можно быстро составить цифровой портрет ребенка. Этим пользуются в том числе онлайн-преступники.
Ситуацию усложняет и развитие технологий. Сегодня уже обсуждается возможность использования искусственного интеллекта для восстановления изображения лица, скрытого под эмодзи. Но даже без этого угрозу представляет не сама фотография, а совокупность всех выложенных данных.
Ребенок — не цифровой контент
По словам Вентуры, речь не о том, чтобы осуждать родителей. Многие искренне стараются защитить ребенка, просто не обладают нужной информацией. Однако ей важно напомнить: в цифровом пространстве любое действие должно быть осознанным.
«Если бы вы не отдали эту фотографию незнакомцу на улице, не стоит и выкладывать ее в сеть», — подчеркивает эксперт.
Родителям стоит подумать не только о текущем моменте, но и о будущем ребенка. Возможно, сейчас им кажется милым выложить, как малыш купается, кричит или играет в грязи. Но как отнесется к этому подросток лет в 16, когда поймет, что эти моменты были доступны буквально всему интернету? Особенно если аккаунт родителя был открыт.
Уважение к праву быть офлайн
Вентура подчеркивает, что у детей есть право на анонимность и защиту — как минимум до того момента, когда они смогут сами решить, какую цифровую репутацию хотят формировать. Возможно, это обойдется в пару недополученных лайков. Но безопасность и право ребенка на частную жизнь должны всегда быть важнее.
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