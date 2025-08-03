Искренность с ChatGPT: почему ваши откровения не защищены законом







интервью для подкаста This Past Weekend with Theo Von, который ведет популярный американский комик, Альтман подчеркнул: в случае с искусственным интеллектом не существует ни врачебной, ни юридической тайны. А это значит, что откровенные разговоры, которые миллионы пользователей ежедневно ведут с ChatGPT, не защищены законом.

«Люди рассказывают ИИ самые сокровенные вещи, надеясь на поддержку. Если бы они делали это с терапевтом, эти разговоры были бы защищены юридически. Сейчас же такого правового механизма не существует», — объяснил Альтман.



Он добавил, что в случае судебного иска компания по закону будет обязана предоставить записи этих разговоров. Это может поставить пользователей в уязвимое положение.







«Так быть не должно. Мы должны стремиться к такому уровню приватности, какой обеспечивается в отношениях с врачом или психотерапевтом. Но до недавнего времени об этом просто никто не задумывался», — отметил глава OpenAI.



Правовая неопределенность и риски







Отсутствие четкого правового или политического регулирования в сфере ИИ остается одной из главных проблем. Сейчас ни в одной стране мира не существует закона, который бы обязывал компании хранить или защищать пользовательские данные от разглашения в таком же объеме, как это требуется от медицинских учреждений.

Кроме того, OpenAI сталкивается с юридическими вызовами: на фоне судебного спора с The New York Times компании грозит обязательство сохранять записи всех пользовательских сессий с ChatGPT — за исключением тех, кто пользуется платной корпоративной версией ChatGPT Enterprise. OpenAI заявила, что будет обжаловать возможное решение суда, считая его превышением полномочий.







«Если суд все-таки обяжет нас предоставить такие данные, это создаст прецедент. В дальнейшем правоохранительные органы или третьи стороны смогут требовать аналогичного доступа — даже без ведома пользователей», — говорится в официальном заявлении OpenAI.