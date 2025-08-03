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Искренность с ChatGPT: почему ваши откровения не защищены законом
3 августа 2025
11:00
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Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман предостерег пользователей ChatGPT от восприятия чат-бота как полноценного психотерапевта или конфиденциального собеседника. По его словам, данные, которыми делятся пользователи в эмоционально уязвимых состояниях, не подпадают под юридическую защиту — такую, какая предусмотрена в отношениях с врачами, юристами или психологами.
В интервью для подкаста This Past Weekend with Theo Von, который ведет популярный американский комик, Альтман подчеркнул: в случае с искусственным интеллектом не существует ни врачебной, ни юридической тайны. А это значит, что откровенные разговоры, которые миллионы пользователей ежедневно ведут с ChatGPT, не защищены законом.
«Люди рассказывают ИИ самые сокровенные вещи, надеясь на поддержку. Если бы они делали это с терапевтом, эти разговоры были бы защищены юридически. Сейчас же такого правового механизма не существует», — объяснил Альтман.
Он добавил, что в случае судебного иска компания по закону будет обязана предоставить записи этих разговоров. Это может поставить пользователей в уязвимое положение.
«Так быть не должно. Мы должны стремиться к такому уровню приватности, какой обеспечивается в отношениях с врачом или психотерапевтом. Но до недавнего времени об этом просто никто не задумывался», — отметил глава OpenAI.
Правовая неопределенность и риски
Отсутствие четкого правового или политического регулирования в сфере ИИ остается одной из главных проблем. Сейчас ни в одной стране мира не существует закона, который бы обязывал компании хранить или защищать пользовательские данные от разглашения в таком же объеме, как это требуется от медицинских учреждений.
Кроме того, OpenAI сталкивается с юридическими вызовами: на фоне судебного спора с The New York Times компании грозит обязательство сохранять записи всех пользовательских сессий с ChatGPT — за исключением тех, кто пользуется платной корпоративной версией ChatGPT Enterprise. OpenAI заявила, что будет обжаловать возможное решение суда, считая его превышением полномочий.
«Если суд все-таки обяжет нас предоставить такие данные, это создаст прецедент. В дальнейшем правоохранительные органы или третьи стороны смогут требовать аналогичного доступа — даже без ведома пользователей», — говорится в официальном заявлении OpenAI.
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