ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
С августа в ЕС вступили в силу новые правила регулирования искусственного интеллекта, эксперты считают их запоздалыми
4 августа 2025
18:00
516
2 августа 2025 года в Евросоюзе вступили в силу новые положения Акта об искусственном интеллекте (AI Act), призванные регулировать деятельность крупных поставщиков ИИ-моделей, таких как ChatGPT, Gemini и Claude. Однако, по мнению экспертов, правила были приняты с опозданием, а до последнего момента не было ясно, как именно их трактовать.
Акт об ИИ был принят еще в августе 2024 года и стал первой в мире комплексной нормативной базой в этой сфере. Документ сопровождается добровольным кодексом надлежащей практики, который направлен на ограничение нарушений авторских прав при генерации контента и внедрение механизмов оценки рисков как до, так и после выхода модели на рынок.
По словам юристки пражского офиса Dentons Штепанки Гавликовой, еще в начале июля существовали серьезные неясности в интерпретации положений акта. Ситуацию прояснило появление Кодекса надлежащей практики, который конкретизирует, как выполнять требования документа и упрощает подтверждение соответствия для разработчиков.
Кодекс включает технические шаблоны для документации ИИ-моделей, рекомендации по соблюдению авторских прав при работе с обучающими данными, а также процедуры по обеспечению безопасности и управлению рисками для универсальных моделей с системным воздействием.
Новые требования касаются моделей, выведенных на рынок после 2 августа. Для моделей, выпущенных ранее, действует переходный период до августа 2027 года. Каждая новая модель должна сопровождаться технической документацией по образцу Еврокомиссии, информацией для участников цепочки поставок, а также указанием, какие именно данные использовались при обучении.
При этом сам кодекс остается добровольным — юридически он ни к чему не обязывает. Однако, как подчеркивает Гавликова, его принятие значительно упрощает подтверждение соблюдения норм о прозрачности, авторских правах и безопасности. Те, кто решит отказаться от кодекса, должны будут доказать, что принимают альтернативные эффективные и соразмерные меры.
С критикой выступил и сооснователь проекта Lexicon Labs Даниил Шаховский. Пока ЕС медлит, усиливается зависимость от крупных игроков. Без инструментов проверки подлинности и источника контента мы проигрываем. Нужны обязательные минимальные стандарты и независимая инфраструктура.
Глава Чешской ассоциации ИИ Лукаш Бенцл также считает, что меры предприняты слишком поздно. Поставщики до последнего не понимали, что конкретно от них требуется. «Это мешает планированию, тормозит инновации и подрывает доверие к стабильности правил. ЕС необходимо не только амбициозно заявлять о лидерстве, но и обеспечивать предсказуемость процесса, особенно в сравнении с действиями США и Китая».
Руководитель компании elevaty.ai Зденек Валут назвал кодекс фактическим «путеводителем» по реализации требований AI Act для универсальных ИИ-моделей и посоветовал поставщикам активно с ним работать. «Кто начнет внедрение раньше, получит как юридическую определенность, так и конкурентное преимущество. С точки зрения управления рисками и репутацией — это разумный шаг», — отметил он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:00
3 АВГУСТА 2025
1883
18:00
26 ИЮЛЯ 2025
5090
21:00
22 ИЮЛЯ 2025
2031
19:30
21 ИЮЛЯ 2025
3795
18:00
12 ИЮЛЯ 2025
2893
19:30
10 ИЮЛЯ 2025
2209
19:30
9 ИЮЛЯ 2025
7603
15:45
7 ИЮЛЯ 2025
2264
19:30
4 ИЮЛЯ 2025
3433
21:00
3 ИЮЛЯ 2025
2669
18:00
2 ИЮЛЯ 2025
5499
15:00
1 ИЮЛЯ 2025
1769