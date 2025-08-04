С августа в ЕС вступили в силу новые правила регулирования искусственного интеллекта, эксперты считают их запоздалыми





Акт об ИИ был принят еще в августе 2024 года и стал первой в мире комплексной нормативной базой в этой сфере. Документ сопровождается добровольным кодексом надлежащей практики, который направлен на ограничение нарушений авторских прав при генерации контента и внедрение механизмов оценки рисков как до, так и после выхода модели на рынок.

По словам юристки пражского офиса Dentons Штепанки Гавликовой, еще в начале июля существовали серьезные неясности в интерпретации положений акта. Ситуацию прояснило появление Кодекса надлежащей практики, который конкретизирует, как выполнять требования документа и упрощает подтверждение соответствия для разработчиков.





Кодекс включает технические шаблоны для документации ИИ-моделей, рекомендации по соблюдению авторских прав при работе с обучающими данными, а также процедуры по обеспечению безопасности и управлению рисками для универсальных моделей с системным воздействием.





Новые требования касаются моделей, выведенных на рынок после 2 августа. Для моделей, выпущенных ранее, действует переходный период до августа 2027 года. Каждая новая модель должна сопровождаться технической документацией по образцу Еврокомиссии, информацией для участников цепочки поставок, а также указанием, какие именно данные использовались при обучении.





При этом сам кодекс остается добровольным — юридически он ни к чему не обязывает. Однако, как подчеркивает Гавликова, его принятие значительно упрощает подтверждение соблюдения норм о прозрачности, авторских правах и безопасности. Те, кто решит отказаться от кодекса, должны будут доказать, что принимают альтернативные эффективные и соразмерные меры.





С критикой выступил и сооснователь проекта Lexicon Labs Даниил Шаховский. Пока ЕС медлит, усиливается зависимость от крупных игроков. Без инструментов проверки подлинности и источника контента мы проигрываем. Нужны обязательные минимальные стандарты и независимая инфраструктура.









Глава Чешской ассоциации ИИ Лукаш Бенцл также считает, что меры предприняты слишком поздно. Поставщики до последнего не понимали, что конкретно от них требуется. «Это мешает планированию, тормозит инновации и подрывает доверие к стабильности правил. ЕС необходимо не только амбициозно заявлять о лидерстве, но и обеспечивать предсказуемость процесса, особенно в сравнении с действиями США и Китая».