Массовый сбой в сети O2 в Чехии произошел из-за программной ошибки в центральной системе

По ее словам, сбой произошел в центральной части сетевой инфраструктуры. «Мы идентифицировали программную ошибку в ядре сети как основную причину ухудшения доступности мобильных услуг у части клиентов», — сообщила Яворницка в комментарии.





Компания не стала раскрывать технические детали, однако заверила, что совместно с поставщиками уже работает над мерами, которые должны предотвратить повторение подобной ситуации в будущем.





Первые жалобы на отсутствие связи начали поступать около 9 часов утра. Платформа DownDetector, отслеживающая доступность цифровых сервисов, фиксировала сотни новых обращений ежеминутно.





Полностью восстановить работу сети удалось около полудня, таким образом, сбой длился примерно три часа. Однако, по наблюдениям пользователей, он проявлялся выборочно: даже в одной комнате у одних телефонов связь работала, у других — нет.





Компенсация от оператора

Точное количество пострадавших абонентов в O2 не назвали, но жалобы поступали со всех регионов Чехии. В качестве извинения компания предложила компенсацию всем пользователям мобильных услуг — независимо от того, был ли их номер напрямую затронут.





«Мы сожалеем, что в понедельник часть наших клиентов не могла пользоваться связью и интернетом. В качестве компенсации мы предлагаем всем ваучер на 300 крон, которым можно воспользоваться при покупке телефона или аксессуаров в магазинах O2 или на нашем сайте», — пояснила Яворницка.





Получить купон можно в мобильном приложении Moje O2, а использовать — до воскресенья, 17 августа, как онлайн, так и офлайн.