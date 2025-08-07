OpenAI представила открытые языковые модели, работающие даже на обычных ноутбуках

Компания OpenAI объявила о выпуске двух новых языковых моделей, отличающихся высокой логичностью и способностью функционировать на стандартных ноутбуках. Речь идёт о моделях с открытыми весами (open-weight) — их параметры доступны публично, что позволяет разработчикам адаптировать их под конкретные задачи без доступа к оригинальным обучающим данным.