OpenAI представила открытые языковые модели, работающие даже на обычных ноутбуках
7 августа 2025
21:00
253
Компания OpenAI объявила о выпуске двух новых языковых моделей, отличающихся высокой логичностью и способностью функционировать на стандартных ноутбуках. Речь идёт о моделях с открытыми весами (open-weight) — их параметры доступны публично, что позволяет разработчикам адаптировать их под конкретные задачи без доступа к оригинальным обучающим данным.
В отличие от полностью открытых (open-source) решений, где публикуются и исходный код, и обучающие выборки, модели OpenAI открывают только результат обучения — то есть финальные параметры. Это делает возможным запуск на собственных серверах компаний, без необходимости подключаться к внешним облачным платформам.
Также стало известно, что Amazon впервые добавил новые модели OpenAI в свою облачную платформу Bedrock, входящую в состав Amazon Web Services (AWS). Это расширит возможности использования для других компаний, работающих в сфере генеративного ИИ.
Конкуренция на рынке усиливается
В 2025 году рынок открытых языковых моделей стал особенно конкурентным. До недавнего времени лидером здесь была серия Llama от Meta, но позиции компании пошатнулись после выхода мощной и доступной по цене разработки от китайского стартапа DeepSeek, ориентированной на решение логических задач. Кроме того, Meta испытывает сложности с запуском Llama 4.
Для OpenAI это первый релиз открытых моделей с 2019 года, когда была представлена GPT-2. Новые продукты получили названия:
- gpt-oss-120b — работает на одном графическом процессоре (GPU)
- gpt-oss-20b — может запускаться даже на обычном ПК
По данным компании, по производительности они приближаются к закрытым малым моделям OpenAI и показывают хорошие результаты в программировании, решении математических задач и медицине. Обучение проводилось на текстах, связанных с наукой, математикой и кодом.
Прямого сравнения с конкурентами OpenAI не представила. Тем временем компания, основным инвестором которой остаётся Microsoft, ведёт переговоры о новом раунде финансирования на сумму до 40 миллиардов долларов (около 850 млрд крон). По оценке Reuters, рыночная стоимость OpenAI составляет сейчас 300 миллиардов долларов.
