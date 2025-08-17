Число киберинцидентов в Чехии в июле достигло максимума за год

Увеличение числа инцидентов в июле связано с двумя месяцами низкой активности. «Высокий показатель обусловлен прежде всего количеством операционных сбоев выше среднего», – отмечают в NÚKIB. В статистику также попали отдельные случаи атак с использованием программ-вымогателей (ransomware) и компрометации, связанной с уязвимостями продукта SharePoint.









Ведомство классифицирует киберинциденты по степени значимости: в июле 20 случаев признаны менее значимыми, два – значимыми и один – особо значимым.



«Два из них не были связаны с кибератакой, а произошли из-за отключения электроснабжения», – уточнили в NÚKIB.









В начале июля масштабная кибератака парализовала информационные системы Нимбуркской больницы. Сбои на несколько часов ограничили оказание медицинской помощи, в том числе прием пациентов скорой помощи, однако жизни не подверглись опасности. Восстановление всех систем продолжается.









Ранее министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) сообщил о кибератаке на одну из систем министерства. По его словам, в ходе инцидента не были раскрыты персональные данные граждан или государственные тайны. Нападение не затронуло системы полиции и пожарных, а также ключевые государственные регистры. Конкретный характер информации в системе не уточнялся.









В конце предыдущего месяца кибератакам подверглись сайты полиции, Министерства внутренних дел и некоторых других ведомств, которые сталкивались с недоступностью своих ресурсов.









В целом, по данным NÚKIB, повышенная активность кибератак наблюдалась в летние месяцы, когда в каждом из них регистрировалось более 30 инцидентов. Октябрь прошлого года остался рекордным – 47 киберинцидентов, что стало наибольшим показателем за один месяц с начала ведения статистики.