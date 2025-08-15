OpenAI готовит инвестиции в мозговые имплантаты: борьба с Neuralink Илонa Маска





Merge Labs ставит целью соединение человеческого мозга с компьютером. По данным Financial Times, большая часть инвестиций может поступить от команды OpenAI. При этом сам Альтман не будет инвестировать личные средства и не войдет в исполнительный совет компании , но поможет стартовать проекту совместно с Алексом Бланиа, руководителем проекта цифровой идентификации Tools for Humanity, который сканирует глазное яблоко.

Переговоры находятся на ранней стадии, а OpenAI пока официально не обязалась участвовать, поэтому условия еще могут измениться.





Neuralink как ориентир

Merge Labs будет конкурировать с Neuralink Маска, которая разрабатывает имплантируемые мозговые чипы. Сейчас компания проводит исследования с людьми, страдающими тяжелым параличом, чтобы дать им возможность управлять устройствами силой мысли.









TechCrunch подчеркивает, что технологии Neuralink и потенциально Merge Labs могут революционизировать взаимодействие людей с технологиями. Некоторые эксперты считают, что они могут приблизить человечество к «сингулярности».

Прогноз Альтмана

Сэм Альтман писал о возможности слияния человека и технологии еще в 2017 году, предполагая, что это может случиться уже в 2025 году. Он отмечал: «Хотя слияние уже началось, оно станет гораздо более странным. Мы будем первым видом, который спроектировал собственных потомков». В другом блоге этого года он предполагал, что «широкополосный интерфейс между мозгом и компьютером» станет возможен в ближайшее время благодаря технологическому прогрессу.





Альтман и Маск совместно основали OpenAI, однако Маск покинул совет директоров компании в 2018 году после конфликта с Альтманом. С тех пор они стали конкурентами в гонке за развитие искусственного интеллекта. В 2023 году Маск основал собственный ИИ-стартап xAI, который конкурирует с OpenAI.