OpenAI готовит инвестиции в мозговые имплантаты: борьба с Neuralink Илонa Маска
15 августа 2025
18:00
OpenAI, компания, стоящая за искусственным интеллектом ChatGPT, и ее сооснователь Сэм Альтман планируют поддержать стартап Merge Labs, который займётся разработкой мозговых имплантатов. Ожидается, что новый проект привлечет финансирование до 850 миллионов долларов и станет конкурентом Neuralink миллиардера Илона Маска.
Merge Labs ставит целью соединение человеческого мозга с компьютером. По данным Financial Times, большая часть инвестиций может поступить от команды OpenAI. При этом сам Альтман не будет инвестировать личные средства и не войдет в исполнительный совет компании, но поможет стартовать проекту совместно с Алексом Бланиа, руководителем проекта цифровой идентификации Tools for Humanity, который сканирует глазное яблоко.
Переговоры находятся на ранней стадии, а OpenAI пока официально не обязалась участвовать, поэтому условия еще могут измениться.
Neuralink как ориентир
Merge Labs будет конкурировать с Neuralink Маска, которая разрабатывает имплантируемые мозговые чипы. Сейчас компания проводит исследования с людьми, страдающими тяжелым параличом, чтобы дать им возможность управлять устройствами силой мысли.
TechCrunch подчеркивает, что технологии Neuralink и потенциально Merge Labs могут революционизировать взаимодействие людей с технологиями. Некоторые эксперты считают, что они могут приблизить человечество к «сингулярности».
Прогноз Альтмана
Сэм Альтман писал о возможности слияния человека и технологии еще в 2017 году, предполагая, что это может случиться уже в 2025 году. Он отмечал: «Хотя слияние уже началось, оно станет гораздо более странным. Мы будем первым видом, который спроектировал собственных потомков». В другом блоге этого года он предполагал, что «широкополосный интерфейс между мозгом и компьютером» станет возможен в ближайшее время благодаря технологическому прогрессу.
Альтман и Маск совместно основали OpenAI, однако Маск покинул совет директоров компании в 2018 году после конфликта с Альтманом. С тех пор они стали конкурентами в гонке за развитие искусственного интеллекта. В 2023 году Маск основал собственный ИИ-стартап xAI, который конкурирует с OpenAI.
