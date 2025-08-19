ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Искусственный интеллект ускоряет работу и развлекает, но по-прежнему склонен к «галлюцинациям»

19 августа 2025
19:30
Искусственный интеллект (ИИ) становится универсальным помощником: он создает изображения и видео, почти неотличимые от реальности, решает математические задачи и помогает программистам писать код. Но при этом часто «выдумывает» ответы, поэтому результаты его работы нужно проверять.
По словам технического директора MoroSystems Радека Тейхмана, ИИ сегодня — это «сильный напарник» для специалистов самых разных сфер. Он выступает «вторым пилотом»: генерирует идеи, предлагает решения, дает обратную связь. Тейхман отмечает, что ИИ хорош не только на работе, но и в повседневной жизни, например в роли терпеливого «объяснителя» для детей во время поездок. Важная область применения — глубокие информационные поиски и подготовка аналитических обзоров. 


Руководитель DX Heroes Прокоп Шимек говорит о заметном ускорении процессов в IT. По его данным, использование ИИ позволяет увеличить скорость разработки на 30–40%, а прототипирование приложений занимает уже минуты вместо недель. 

Гендиректор Productboard Губерт Палан добавляет, что темпы развития столь высоки, что навыки, ранее доступные лишь специалистам, теперь осваивает любой человек с подходящим инструментом. По его мнению, мы приближаемся к эпохе, когда ИИ-агенты смогут самостоятельно выполнять комплексные задания без четких инструкций. 

Андрей Хайек из консалтинговой компании FLO считает ИИ технологическим прорывом, сопоставимым с появлением интернета. Он уже умеет переводить тексты, автоматизировать рутину и проводить сложные аналитические расчеты. В ближайшие годы, по прогнозу Хайека, ИИ будет «невидимым помощником», который суммирует данные, дает рекомендации и генерирует контент — от статей до подкастов. 

Инвестиционный директор RockawayQ Михал Шмида уверен, что в скором времени ИИ будет работать и офлайн — в смартфонах, автомобилях и бытовых роботах. 

Основатель StartupJobs Филип Микшик подчеркивает: ИИ пока лучше справляется с ограниченными задачами, но с развитием технологий растет и масштаб «понимания». Сегодня он может написать страницу текста высокого качества, завтра — главу, а в будущем — целую книгу. 

При этом главный недостаток остается прежним — «галлюцинации», то есть ошибки в ответах. ИИ не понимает реальности, он лишь комбинирует усвоенные данные. «Я бы не доверил ему управление критически важной инфраструктурой», — предупреждает Шимек. 

Хайек соглашается: у ИИ есть энциклопедические знания, но нет опыта и способности импровизировать. Микшик напоминает, что это всего лишь машина: если дать ей нечеткое задание, результат будет сомнительным.

По мнению сооснователя Apify Яна Чурна, следующий шаг развития — это ИИ-агенты, которые будут иметь доступ к большему числу инструментов и смогут выполнять более сложные задачи. «Через такие платформы, как ChatGPT или Claude, пользователи смогут управлять практически всем — от электронной почты до покупок», — отметил он. 
технологии работа
