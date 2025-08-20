ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
ИИ борется с налоговыми мошенниками, проверяя посты в социальных сетях
20 августа 2025
08:30
672
Британская налоговая служба HM Revenue & Customs (HMRC) теперь использует искусственный интеллект для мониторинга публичных постов в социальных сетях лиц, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Технологии помогают выявлять несоответствия между декларируемым доходом и уровнем жизни, в том числе путем отслеживания дорогостоящих отпусков или покупок.
Управление HMRC подтвердило веб-сайту BBC, что в рамках расследования подозрений в налоговых махинациях использует искусственный интеллект для отслеживания постов в социальных сетях. Однако, по их словам, он не должен заменять человеческое решение и будет подлежать правовому надзору.
«Более широкое использование искусственного интеллекта позволит нашим сотрудникам тратить меньше времени на административную работу, больше времени помогать налогоплательщикам, лучше сосредоточиться на мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, чтобы получить больше денег на общественные услуги», — говорится в заявлении ведомства.
Налоговая служба уже несколько лет использует искусственный интеллект для поддержки своей деятельности, в первую очередь в сфере налогов и льгот. Однако только сейчас стало известно, что она также использует его для отслеживания счетов подозреваемых в налоговых махинациях в социальных сетях. Об этом во вторник сообщила газета Daily Telegraph.
По словам представителя ведомства, эта практика применяется исключительно при расследовании уголовных преступлений, а не в отношении обычных налогоплательщиков.
Использование ИИ сопряжено с рисками
Однако эксперты предупреждают, что использование искусственного интеллекта таким образом все же сопряжено с рисками. «Хотя искусственный интеллект может помочь оптимизировать процессы и упростить сбор всей доступной информации о физических лицах, это, конечно, сопряжено с рисками. Например, может произойти путаница с личностью, особенно в случае поддельных или взломанных учетных записей в социальных сетях», — сказал BBC партнер бухгалтерской фирмы RSM UK Крис Этерингтон.
«Очевидно, что даже в этом процессе человеческий фактор останется необходимым для принятия правильных решений и оценки всей важной информации», — добавил он.
Кроме того, это открытие происходит в неудобное для британского правительства время. В настоящее время оно сталкивается с обвинениями со стороны информированных источников в том, что его национальный институт искусственного интеллекта находится на грани краха.
Министр по технологиям пригрозил прекратить его финансирование и хочет, чтобы институт сосредоточился в первую очередь на оборонных исследованиях.
Между тем HMRC уже объявило о нескольких попытках использовать искусственный интеллект для повышения эффективности своей деятельности. «Пока не ясно, как далеко и как быстро HMRC продвинулось в разработке искусственного интеллекта. Уже несколько лет он успешно использует программное обеспечение, которое собирает и анализирует данные», — пояснил Этерингтон.
Партнер бухгалтерской фирмы также ожидает, что налоговая служба займется разработкой инструментов, которые помогут людям правильно заполнять налоговые декларации. «Из-за ошибок и недоразумений может быть потеряно много налоговых поступлений», — сказал Этерингтон.
«Все, что может помочь в этой области, вероятно, будет приветствоваться налогоплательщиками. Действующие онлайн-инструкции HMRC для многих слишком запутаны», — добавил он.
