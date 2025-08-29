ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
США давят на Европу ради массового слежения: спор вокруг Chat Control
29 августа 2025
16:30
577
В Евросоюзе разгорается дискуссия вокруг законопроекта под названием Chat Control, который может кардинально изменить правила коммуникации в интернете. По замыслу авторов, инициатива должна защитить детей от онлайн-злоупотреблений. Однако критики считают ее инструментом для массового слежения.
Особый интерес к проекту проявляет американская некоммерческая организация Thorn, занимающаяся разработкой программ для выявления материалов с детской эксплуатацией. Именно ее решения могут лечь в основу европейской системы. Вмешательство Thorn уже стало предметом внимания омбудсмена ЕС.
Если инициатива будет одобрена, все сообщения в популярных мессенджерах, включая WhatsApp и Messenger, будут автоматически сканироваться прямо в устройстве пользователя еще до отправки. В случае обнаружения подозрительного контента система должна будет уведомить правоохранительные органы.
Лоббизм и скандалы
Thorn открыто продвигает Chat Control в Брюсселе. Помимо лозунгов о защите детей, речь идет и о миллионах евро за лицензии на использование ее софта.
Ситуация вызвала критику после того, как один из сотрудников Европола, курировавший пилотный проект по ИИ-детекции, перешел на работу в Thorn и зарегистрировался лоббистом в немецком Бундестаге. Бывшая омбудсмен ЕС Эмили О’Рейли назвала этот переход «нечестной практикой», но юридических последствий не последовало.
Сегодня у Thorn всего около 80 сотрудников, ее программы используют более 700 правоохранительных органов по всему миру.
Реакция стран ЕС
Голосование в Совете ЕС назначено на 14 октября. По данным инициативы Fight Chat Control, поддержку проекту готовы оказать 15 стран, включая Словакию, Францию, Италию, Португалию и Испанию.
Против высказались Чехия, Австрия, Нидерланды, Польша и Бельгия. Еще 7 государств остаются неопределившимися.
Итоговый результат станет известен лишь в октябре, но в случае подтверждения прогнозов Chat Control получит «зеленый свет» в Евросоюзе.
