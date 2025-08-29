США давят на Европу ради массового слежения: спор вокруг Chat Control

Особый интерес к проекту проявляет американская некоммерческая организация Thorn, занимающаяся разработкой программ для выявления материалов с детской эксплуатацией. Именно ее решения могут лечь в основу европейской системы. Вмешательство Thorn уже стало предметом внимания омбудсмена ЕС.



Если инициатива будет одобрена, все сообщения в популярных мессенджерах, включая WhatsApp и Messenger, будут автоматически сканироваться прямо в устройстве пользователя еще до отправки. В случае обнаружения подозрительного контента система должна будет уведомить правоохранительные органы.





Лоббизм и скандалы





Thorn открыто продвигает Chat Control в Брюсселе. Помимо лозунгов о защите детей, речь идет и о миллионах евро за лицензии на использование ее софта.

Ситуация вызвала критику после того, как один из сотрудников Европола, курировавший пилотный проект по ИИ-детекции, перешел на работу в Thorn и зарегистрировался лоббистом в немецком Бундестаге. Бывшая омбудсмен ЕС Эмили О’Рейли назвала этот переход «нечестной практикой», но юридических последствий не последовало.







Сегодня у Thorn всего около 80 сотрудников, ее программы используют более 700 правоохранительных органов по всему миру.





Реакция стран ЕС

Голосование в Совете ЕС назначено на 14 октября. По данным инициативы Fight Chat Control, поддержку проекту готовы оказать 15 стран, включая Словакию, Францию, Италию, Португалию и Испанию.





Против высказались Чехия Австрия , Нидерланды, Польша и Бельгия. Еще 7 государств остаются неопределившимися.





Итоговый результат станет известен лишь в октябре, но в случае подтверждения прогнозов Chat Control получит «зеленый свет» в Евросоюзе.