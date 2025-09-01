ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ

Чехи напечатали на 3D-принтере в Люксембурге дом из бетона за 8 миллионов крон

Новости 420on
1 сентября 2025
12:00
907
Чешская компания торжественно открыла в Люксембурге первый дом, напечатанный на 3D-принтере. Страна борется с жилищным кризисом, и местная компания, возможно, нашла решение проблемы нехватки квартир. Площадь дома соответствует размеру 2+kk. Цена составляет примерно 8 миллионов крон.
По данным компании ICE Industrial Services, строительство дома заняло около месяца. Площадь здания составляет 47 квадратных метров, а цена — около 320 000 евро, то есть 7,8 миллиона крон. Оно стоит на небольшом участке в деревне Нидерэнвен. Компания напечатала здание десять недель назад, но из-за административных процедур открытие затянулось до конца августа.

«Люксембург, как и другие страны, в настоящее время борется с нехваткой доступного жилья. Ежегодно ему требуется около 7 000 новых домов, но с помощью традиционных методов удается построить всего 4 000. Сотни нестандартных участков внутри строительных зон остаются пустыми, потому что на них не помещаются традиционные дома», — объясняет ICE Industrial Services на своем сайте.

Участки, на которых в Люксембурге нельзя построить традиционный дом, есть во всех 100 муниципалитетах страны. По данным чешской компании, в масштабах всей страны 3D-печатные микродома могли бы добавить сотни экологически устойчивых единиц жилья, не затрагивая природу.

В торжественном открытии здания, которое будет служить стартовым жильем для молодых пар, приняли участие и представители Чехии. По словам Павла Зеленки из офиса CzechTrade в Бельгии и Люксембурге, уникальность проекта заключается в невероятной вариативности и эффективности с точки зрения времени и стоимости проекта, сообщает ČTK.

Дом размером 2+kk был напечатан на 3D-принтере из бетона, а точнее, из минеральных материалов. Машина, разработанная чешской компанией, напечатала его в такой планировке: кухонный уголок, гостиная и гибкая комната, например, кабинет. Кроме того, там также есть ванная комната и прихожая.

Компания ICE Industrial Services из Ждяра-над-Сазавой специализируется на новых технологиях в области строительства. Для проекта ее выбрали люксембургские власти.

«Они стремятся развивать устойчивое жилье и находить новые методы строительства, поэтому они обратились к нам с предложением использовать нашу технологию в их проекте-прототипе. Они испытают ее и, в зависимости от результатов, хотели бы в будущем реализовать еще около 40 подобных строений», — сообщил ранее SZ руководитель проекта чешской компании Доминик Ступка.

«Это стены, которые уже имеют полость для теплоизоляции, имеют заранее подготовленные отверстия для окон и проходные отверстия для инсталляций. Цель в строительстве — производить как можно больше готовых изделий, которые не нужно штукатурить и дорабатывать», — добавил его коллега Михал Мачуда, архитектор ICE Industrial Services.

Привлекательное местоположение

Дом расположен в тихом районе. Автобусная остановка находится рядом, а из гостиной открывается вид на горы. Участок имеет специфическую продолговатую форму. Что касается энергетической самодостаточности, он оборудован солнечными панелями и десятью аккумуляторными батареями для достижения максимальной автономности. Стоимость дома составляет около 8 миллионов крон.

«Для общины Нидерэнвен очень важно вывести тему маленьких домиков на первый план общественного интереса. В то же время мы хотели быстро и эффективно реализовать пилотный проект на участке, который в противном случае не мог бы быть использован с пользой», — сказал ČTK мэр Фред Тернес. «Как община мы гордимся тем, что стали местом, где могут создаваться новые и креативные модели жилья. Таким образом, мы можем активно способствовать развитию альтернативных и более устойчивых решений в сфере жилья», — добавил он.

Люксембургская община проявила интерес и к другим подобным проектам. На проживание в первом пилотном доме претендуют 23 человека, сообщила Кристина Халунова, директор Чешского центра в Брюсселе, которая приняла участие в торжественном открытии дома. В будущем планируется построить дома более крупных размеров. По ее словам, чешские представители обсудили с местными властями, в частности, возможность оснастить пилотный дом и другие дома, которые будут построены в дальнейшем, продукцией чешских компаний в области дизайна интерьеров.

«Эта инновационная конструкция, созданная с помощью уникальной технологии 3D-печати, ясно показывает, что чешские компании имеют значительный потенциал на люксембургском рынке с качественными и современными проектами», — сказал представитель посла Чешской Республики в Люксембурге Йиржи Йилек. «Подобные успешные проекты также вносят немалый вклад в укрепление отличных отношений между Чехией и Люксембургом», — добавил он.
Чехия строительство
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 АВГУСТА 2025
1553
ДОМ И СЕМЬЯ
КАК ПРАВИЛЬНО ДАВАТЬ ДЕТЯМ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ: БОЛЬШИНСТВО ПОЛУЧАЮТ ДО 600 КРОН В МЕСЯЦ
16:30
29 АВГУСТА 2025
4440
ТЕХНОЛОГИИ
США ДАВЯТ НА ЕВРОПУ РАДИ МАССОВОГО СЛЕЖЕНИЯ: СПОР ВОКРУГ CHAT CONTROL
15:00
29 АВГУСТА 2025
1957
ЕДА
ВЕТЧИНУ CHODURA ИЗЪЯЛИ С РЫНКА — ОБНАРУЖЕНЫ ОПАСНЫЕ ЛИСТЕРИИ
13:30
28 АВГУСТА 2025
5261
ЗДОРОВЬЕ
РАК В 30 ЛЕТ. ЧИСЛО МОЛОДЫХ ОНКОБОЛЬНЫХ В ЧЕХИИ РАСТЕТ
15:00
27 АВГУСТА 2025
1818
КУЛЬТУРА
ДЭН БРАУН ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ РОМАН «ТАЙНА ВСЕХ ТАЙН» В ПРАГЕ 18 СЕНТЯБРЯ
15:00
26 АВГУСТА 2025
2218
ТЕХНОЛОГИИ
БРЮССЕЛЬ ХОЧЕТ МОНИТОРИТЬ ВСЕ СООБЩЕНИЯ В WHATSAPP И MESSENGER
18:00
25 АВГУСТА 2025
1869
ТЕХНОЛОГИИ
SPOTIFY МОЖЕТ ВНОВЬ ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ, ЗАЯВИЛ ГЛАВА КОМПАНИИ
21:00
22 АВГУСТА 2025
1992
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЙ СОВЕТ ИНВАЛИДОВ ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЭВТАНАЗИИ, ПРИЗЫВАЯ К ПОДДЕРЖКЕ УХОДА ЗА УМИРАЮЩИМИ
19:30
22 АВГУСТА 2025
2501
ЗДОРОВЬЕ
ЧЕШСКИЕ ШКОЛЬНИЦЫ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНЫЕ ПРОКЛАДКИ, НО НАЛОГ НА НИХ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ СРЕДИ СТРАН ЕВРОПЫ
09:30
20 АВГУСТА 2025
2967
ЗДОРОВЬЕ
ОПАСНЫЕ КОМАРЫ НА ЮГЕ ЕВРОПЫ. ЧЕХИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ОТПУСКА С ТРОПИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ
08:30
20 АВГУСТА 2025
2220
ТЕХНОЛОГИИ
ИИ БОРЕТСЯ С НАЛОГОВЫМИ МОШЕННИКАМИ, ПРОВЕРЯЯ ПОСТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
19:30
19 АВГУСТА 2025
2107
ТЕХНОЛОГИИ
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ УСКОРЯЕТ РАБОТУ И РАЗВЛЕКАЕТ, НО ПО-ПРЕЖНЕМУ СКЛОНЕН К «ГАЛЛЮЦИНАЦИЯМ»
18:00
19 АВГУСТА 2025
2170
ЗДОРОВЬЕ
В ЧЕХИИ ЗАПУСТИЛИ НАПОМИНАНИЯ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ В ПРИЛОЖЕНИИ EZ KARTA
13:30
17 АВГУСТА 2025
1983
ТЕХНОЛОГИИ
ЧИСЛО КИБЕРИНЦИДЕНТОВ В ЧЕХИИ В ИЮЛЕ ДОСТИГЛО МАКСИМУМА ЗА ГОД
18:00
15 АВГУСТА 2025
2019
ТЕХНОЛОГИИ
OPENAI ГОТОВИТ ИНВЕСТИЦИИ В МОЗГОВЫЕ ИМПЛАНТАТЫ: БОРЬБА С NEURALINK ИЛОНA МАСКА