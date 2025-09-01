ГЛАВНАЯ > ЖУРНАЛ > ТЕХНОЛОГИИ
Чехи напечатали на 3D-принтере в Люксембурге дом из бетона за 8 миллионов крон
1 сентября 2025
12:00
907
Чешская компания торжественно открыла в Люксембурге первый дом, напечатанный на 3D-принтере. Страна борется с жилищным кризисом, и местная компания, возможно, нашла решение проблемы нехватки квартир. Площадь дома соответствует размеру 2+kk. Цена составляет примерно 8 миллионов крон.
По данным компании ICE Industrial Services, строительство дома заняло около месяца. Площадь здания составляет 47 квадратных метров, а цена — около 320 000 евро, то есть 7,8 миллиона крон. Оно стоит на небольшом участке в деревне Нидерэнвен. Компания напечатала здание десять недель назад, но из-за административных процедур открытие затянулось до конца августа.
«Люксембург, как и другие страны, в настоящее время борется с нехваткой доступного жилья. Ежегодно ему требуется около 7 000 новых домов, но с помощью традиционных методов удается построить всего 4 000. Сотни нестандартных участков внутри строительных зон остаются пустыми, потому что на них не помещаются традиционные дома», — объясняет ICE Industrial Services на своем сайте.
Участки, на которых в Люксембурге нельзя построить традиционный дом, есть во всех 100 муниципалитетах страны. По данным чешской компании, в масштабах всей страны 3D-печатные микродома могли бы добавить сотни экологически устойчивых единиц жилья, не затрагивая природу.
В торжественном открытии здания, которое будет служить стартовым жильем для молодых пар, приняли участие и представители Чехии. По словам Павла Зеленки из офиса CzechTrade в Бельгии и Люксембурге, уникальность проекта заключается в невероятной вариативности и эффективности с точки зрения времени и стоимости проекта, сообщает ČTK.
Дом размером 2+kk был напечатан на 3D-принтере из бетона, а точнее, из минеральных материалов. Машина, разработанная чешской компанией, напечатала его в такой планировке: кухонный уголок, гостиная и гибкая комната, например, кабинет. Кроме того, там также есть ванная комната и прихожая.
Компания ICE Industrial Services из Ждяра-над-Сазавой специализируется на новых технологиях в области строительства. Для проекта ее выбрали люксембургские власти.
«Они стремятся развивать устойчивое жилье и находить новые методы строительства, поэтому они обратились к нам с предложением использовать нашу технологию в их проекте-прототипе. Они испытают ее и, в зависимости от результатов, хотели бы в будущем реализовать еще около 40 подобных строений», — сообщил ранее SZ руководитель проекта чешской компании Доминик Ступка.
«Это стены, которые уже имеют полость для теплоизоляции, имеют заранее подготовленные отверстия для окон и проходные отверстия для инсталляций. Цель в строительстве — производить как можно больше готовых изделий, которые не нужно штукатурить и дорабатывать», — добавил его коллега Михал Мачуда, архитектор ICE Industrial Services.
Привлекательное местоположение
Дом расположен в тихом районе. Автобусная остановка находится рядом, а из гостиной открывается вид на горы. Участок имеет специфическую продолговатую форму. Что касается энергетической самодостаточности, он оборудован солнечными панелями и десятью аккумуляторными батареями для достижения максимальной автономности. Стоимость дома составляет около 8 миллионов крон.
«Для общины Нидерэнвен очень важно вывести тему маленьких домиков на первый план общественного интереса. В то же время мы хотели быстро и эффективно реализовать пилотный проект на участке, который в противном случае не мог бы быть использован с пользой», — сказал ČTK мэр Фред Тернес. «Как община мы гордимся тем, что стали местом, где могут создаваться новые и креативные модели жилья. Таким образом, мы можем активно способствовать развитию альтернативных и более устойчивых решений в сфере жилья», — добавил он.
Люксембургская община проявила интерес и к другим подобным проектам. На проживание в первом пилотном доме претендуют 23 человека, сообщила Кристина Халунова, директор Чешского центра в Брюсселе, которая приняла участие в торжественном открытии дома. В будущем планируется построить дома более крупных размеров. По ее словам, чешские представители обсудили с местными властями, в частности, возможность оснастить пилотный дом и другие дома, которые будут построены в дальнейшем, продукцией чешских компаний в области дизайна интерьеров.
«Эта инновационная конструкция, созданная с помощью уникальной технологии 3D-печати, ясно показывает, что чешские компании имеют значительный потенциал на люксембургском рынке с качественными и современными проектами», — сказал представитель посла Чешской Республики в Люксембурге Йиржи Йилек. «Подобные успешные проекты также вносят немалый вклад в укрепление отличных отношений между Чехией и Люксембургом», — добавил он.
«Люксембург, как и другие страны, в настоящее время борется с нехваткой доступного жилья. Ежегодно ему требуется около 7 000 новых домов, но с помощью традиционных методов удается построить всего 4 000. Сотни нестандартных участков внутри строительных зон остаются пустыми, потому что на них не помещаются традиционные дома», — объясняет ICE Industrial Services на своем сайте.
Участки, на которых в Люксембурге нельзя построить традиционный дом, есть во всех 100 муниципалитетах страны. По данным чешской компании, в масштабах всей страны 3D-печатные микродома могли бы добавить сотни экологически устойчивых единиц жилья, не затрагивая природу.
В торжественном открытии здания, которое будет служить стартовым жильем для молодых пар, приняли участие и представители Чехии. По словам Павла Зеленки из офиса CzechTrade в Бельгии и Люксембурге, уникальность проекта заключается в невероятной вариативности и эффективности с точки зрения времени и стоимости проекта, сообщает ČTK.
Дом размером 2+kk был напечатан на 3D-принтере из бетона, а точнее, из минеральных материалов. Машина, разработанная чешской компанией, напечатала его в такой планировке: кухонный уголок, гостиная и гибкая комната, например, кабинет. Кроме того, там также есть ванная комната и прихожая.
Компания ICE Industrial Services из Ждяра-над-Сазавой специализируется на новых технологиях в области строительства. Для проекта ее выбрали люксембургские власти.
«Они стремятся развивать устойчивое жилье и находить новые методы строительства, поэтому они обратились к нам с предложением использовать нашу технологию в их проекте-прототипе. Они испытают ее и, в зависимости от результатов, хотели бы в будущем реализовать еще около 40 подобных строений», — сообщил ранее SZ руководитель проекта чешской компании Доминик Ступка.
«Это стены, которые уже имеют полость для теплоизоляции, имеют заранее подготовленные отверстия для окон и проходные отверстия для инсталляций. Цель в строительстве — производить как можно больше готовых изделий, которые не нужно штукатурить и дорабатывать», — добавил его коллега Михал Мачуда, архитектор ICE Industrial Services.
Привлекательное местоположение
Дом расположен в тихом районе. Автобусная остановка находится рядом, а из гостиной открывается вид на горы. Участок имеет специфическую продолговатую форму. Что касается энергетической самодостаточности, он оборудован солнечными панелями и десятью аккумуляторными батареями для достижения максимальной автономности. Стоимость дома составляет около 8 миллионов крон.
«Для общины Нидерэнвен очень важно вывести тему маленьких домиков на первый план общественного интереса. В то же время мы хотели быстро и эффективно реализовать пилотный проект на участке, который в противном случае не мог бы быть использован с пользой», — сказал ČTK мэр Фред Тернес. «Как община мы гордимся тем, что стали местом, где могут создаваться новые и креативные модели жилья. Таким образом, мы можем активно способствовать развитию альтернативных и более устойчивых решений в сфере жилья», — добавил он.
Люксембургская община проявила интерес и к другим подобным проектам. На проживание в первом пилотном доме претендуют 23 человека, сообщила Кристина Халунова, директор Чешского центра в Брюсселе, которая приняла участие в торжественном открытии дома. В будущем планируется построить дома более крупных размеров. По ее словам, чешские представители обсудили с местными властями, в частности, возможность оснастить пилотный дом и другие дома, которые будут построены в дальнейшем, продукцией чешских компаний в области дизайна интерьеров.
«Эта инновационная конструкция, созданная с помощью уникальной технологии 3D-печати, ясно показывает, что чешские компании имеют значительный потенциал на люксембургском рынке с качественными и современными проектами», — сказал представитель посла Чешской Республики в Люксембурге Йиржи Йилек. «Подобные успешные проекты также вносят немалый вклад в укрепление отличных отношений между Чехией и Люксембургом», — добавил он.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
30 АВГУСТА 2025
1553
16:30
29 АВГУСТА 2025
4440
15:00
29 АВГУСТА 2025
1957
13:30
28 АВГУСТА 2025
5261
15:00
27 АВГУСТА 2025
1818
15:00
26 АВГУСТА 2025
2218
18:00
25 АВГУСТА 2025
1869
21:00
22 АВГУСТА 2025
1992
19:30
22 АВГУСТА 2025
2501
09:30
20 АВГУСТА 2025
2967
08:30
20 АВГУСТА 2025
2220
19:30
19 АВГУСТА 2025
2107
18:00
19 АВГУСТА 2025
2170
13:30
17 АВГУСТА 2025
1983
18:00
15 АВГУСТА 2025
2019