Чехи напечатали на 3D-принтере в Люксембурге дом из бетона за 8 миллионов крон

Новости 420on 1 сентября 2025 12:00 907

Чешская компания торжественно открыла в Люксембурге первый дом, напечатанный на 3D-принтере. Страна борется с жилищным кризисом, и местная компания, возможно, нашла решение проблемы нехватки квартир. Площадь дома соответствует размеру 2+kk. Цена составляет примерно 8 миллионов крон.