Чехия выступит против предложенного контроля онлайн-коммуникаций в ЕС

Новости и статьи 4 сентября 2025 16:30 25

Правительство Чехии решило занять отрицательную позицию по предложению о мониторинге онлайн-коммуникаций граждан в Европейском союзе, вместо того чтобы воздержаться от голосования. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Ранее на прошлой неделе глава правительства сообщил, что Чехия будет искать партнеров в ЕС для блокировки одобрения этого предложения и стремиться сформировать блокирующее меньшинство.