Чехия выступит против предложенного контроля онлайн-коммуникаций в ЕС
4 сентября 2025
16:30
25
Правительство Чехии решило занять отрицательную позицию по предложению о мониторинге онлайн-коммуникаций граждан в Европейском союзе, вместо того чтобы воздержаться от голосования. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS). Ранее на прошлой неделе глава правительства сообщил, что Чехия будет искать партнеров в ЕС для блокировки одобрения этого предложения и стремиться сформировать блокирующее меньшинство.
Инициатива, известная как «chat control», базируется на предложении Европейской комиссии 2022 года, направленном против сексуального насилия над детьми. Согласно проекту, поставщики онлайн-услуг, включая мессенджеры, социальные сети и облачные хранилища, должны будут с помощью алгоритмов проверять содержание сообщений и загруженных файлов. Материалы, связанные с детской порнографией или насилием над несовершеннолетними, должны будут передаваться соответствующим органам.
«Мы обсудили, что с учётом текущей ситуации было бы правильнее изменить первоначальную позицию Чехии — воздержаться — на отрицательную, чтобы проголосовать против этой инициативы», — отметил премьер-министр. По его словам, правительство с самого начала не поддерживало проект, однако в последнее время он был изменён. Новую позицию Чехии рассмотрит Правительственный комитет по вопросам ЕС на следующем заседании.
Петр Фиала также подчеркнул, что если государство и платформы получат возможность читать частные сообщения, это создаст огромный риск злоупотреблений и угрозу личной приватности граждан.
